☁️
Tiranë 19°C · Vranët 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $65,430 ▼ -2.59% ETH $1,831 ▼ -3.81% XRP $0.9684 ▼ -2.57% SOL $72.7100 ▼ -3.94%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Postimet e Giannakopoulos në prokuror: EL.AS. thotë se ligji vlen për të gjithë West dhe Hobbs mbeten jashtë për 49ers, por tre cornerback-ët titullarë priten në fushë kundër Cowboys Të mësojmë nga flamingot ! Një talent i ri në skenë, 17-vjeçari Nikolas Gjoni realizon koncertin e tij të parë me fizarmonikë e orkestër në Lezhë Fakte pse “protesta” do të krijojë dhjetë parti të reja dhe rivale kundër njëra-tjetrës?
Menu
Bota

FOKUS – Netanyahu kërkon front të përbashkët politik kundër kërcënimit iranian

· 1 min lexim
FOKUS – Netanyahu kërkon front të

TEL AVIV, 15 nëntor /ATSH – AA/ – Kryeministri në detyrë i Izraelit, Benjamin Netanyahu, nuk tërhiqet nga kërkesa për krijimin e një qeverie të unitetit kombëtar, duke e cilësuar atë si zgjidhjen e vetme për të garantuar sigurinë e vendit.

Në një deklaratë të publikuar pas përfundimit të pushimit të së shtunës hebraike, Netanyahu theksoi se formimi i një qeverie të tillë është i domosdoshëm për përballimin e sfidave të sigurisë me të cilat përballet Izraeli.

Kreu i qeverisë në detyrë rikonfirmoi gjithashtu angazhimin për rifillimin e luftës, me synimin për të eliminuar, siç u shpreh ai, “kërcënimin iranian njëherë e përgjithmonë”.

Mesazhi i Netanyahut i drejtohet publikut izraelit, por shihet edhe si një apel i tërthortë ndaj liderit të opozitës, Gadi Eisenkot, i cili pas zgjedhjeve të fundit është ngarkuar me përpjekjet për formimin e një qeverie të re.

Eisenkot synon të krijojë një shumicë të re qeverisëse pa përfshirjen e Netanyahut, duke e bërë të pasigurt perspektivën e propozimit për një qeveri të unitetit kombëtar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu