FOKUS – TTW: 1,14 miliardë euro investime të huaja, Shqipëria zgjeron mundësitë në turizëm dhe ndërtim
– Shqipëria po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje si destinacion investimesh në Evropën Juglindore, me rreth 1,14 miliardë euro investime të huaja, shkruan ”Travel and Tour Word” (TTW).
Zhvillimet po nxjerrin në pah mundësitë e investimit në sektorët e turizmit, pasurive të paluajtshme, ndërtimit dhe hotelerisë.
Nga bregdeti i Adriatikut në Durrës, deri në zonat turistike të Vlorës, Sarandës dhe Ksamilit përgjatë Jonit, Shqipëria ofron mundësi gjithnjë e më të gjera për zhvillimin e bizneseve të lidhura me turizmin.
Ndërkohë, Tirana, Shkodra, Berati dhe Gjirokastra paraqesin potencial për investime në hotele urbane, struktura akomoduese me karakter historik dhe zhvillimin ekonomik rajonal.
Shifra prej 1,14 miliardë eurosh pasqyron rëndësinë e kapitalit ndërkombëtar për zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, investimet e huaja përfshijnë disa sektorë të ekonomisë dhe nuk janë të përqendruara vetëm te turizmi.
Tirana po shfaqet si një nga qendrat kryesore për investimet në hoteleri dhe pasuri të paluajtshme. Kryeqyteti kombinon institucionet shtetërore, aktivitetin tregtar, atraksionet kulturore dhe një sektor hotelerie në zgjerim.
Zhvillimi i tregut të akomodimit krijon mundësi për hotele biznesi, apartamente me shërbime, restorante dhe ndërtime me funksione të kombinuara. Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim luan edhe Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës, i cili lehtëson lidhjet me destinacionet e tjera të vendit.
Edhe zonat bregdetare të Durrësit, Vlorës dhe Sarandës po tërheqin interes për investime në strukturat akomoduese, apartamentet turistike, restorantet dhe shërbimet e argëtimit.
Durrësi përfiton nga afërsia me kryeqytetin dhe infrastruktura portuale, ndërsa Vlora, Saranda dhe Ksamili mbeten destinacione me potencial për zhvillimin e turizmit bregdetar.
Një tjetër sektor që po merr rëndësi në flukset e kapitalit të huaj është tregu i pasurive të paluajtshme. Investimet përfshijnë blerjen e pronave rezidenciale, hapësirat tregtare dhe projektet e lidhura me destinacionet turistike.
Ndërkohë, aktiviteti i ndërtimit mund të përfitojë nga kërkesa në rritje për struktura akomoduese, infrastrukturë transporti dhe shërbime mbështetëse.
Sipas të dhënave për turizmin, gjatë gushtit 2026 numri i vizitorëve që qëndruan në strukturat akomoduese të regjistruara u rrit me 10,3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Për vizitorët jorezidentë, rritja ishte 10,7%.
Kjo ecuri dëshmon kërkesën në rritje për shërbimet e akomodimit dhe krijon mundësi të reja për investime në hotele, bujtina, restorante dhe përvoja turistike.
Megjithatë, zhvillimi afatgjatë i sektorit do të varet nga cilësia e shërbimeve, infrastruktura, mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për të tërhequr turistë edhe jashtë sezonit veror.
Në këtë kontekst, forcimi i marrëdhënieve ekonomike dhe rritja e interesit të investitorëve ndërkombëtarë e pozicionojnë Shqipërinë si një treg me potencial në zgjerim në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.