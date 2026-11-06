KOMENT – Pas zgjedhjeve të mesmandati, Kongresi amerikan më femëror dhe më i ri
UASHINGTON, 6 nëntor /ATSH-AFP/ – Fitorja dërrmuese e demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit të së martës në SHBA do ta ndryshojë në mënyrë dramatike përbërjen e Kongresit, me më shumë gra të zgjedhura, diversitet më të madh dhe një rigjallërim.
“Kur arrita në Kongres në vitin 1987, kishte vetëm 12 gra demokrate”, theksoi Nancy Pelosi, gruaja e parë që u bë Kryetare e Dhomës së Përfaqësuesve, duke shërbyer nga viti 2007 deri në vitin 2011 dhe përsëri nga viti 2019 deri në vitin 2023.
“Sot, ne festojmë zgjedhjen e më shumë se 100 grave demokrate në Dhomë, një burim i jashtëzakonshëm gëzimi dhe krenarie”, deklaroi ish-udhëheqësja demokrate, e cila, në moshën 86 vjeçe, nuk kërkoi rizgjedhje këtë vit.
Sipas Qendrës së Universitetit Rutgers për Gratë dhe Politikën Amerikane, të paktën 125 gra u zgjodhën në Kongres të martën, një numër që po rritet ndërsa rezultatet bëhen më të sakta në të gjithë vendin. Numërimi është ende duke u zhvilluar, veçanërisht për 24 vende ku të paktën një grua po kandidon.
Rekordi prej 127 përfaqësuesesh femra, i vendosur në vitin 2024, ka shumë të ngjarë të thyhet.
“Nuk kishte as tualete për gra pranë dhomës së Dhomës së Përfaqësuesve deri në vitin 2011,” vuri në dukje Melanie Stansbury, një përfaqësuese nga New Mexico, e cila ishte e kënaqur me numrin e kolegëve demokratë të zgjedhur në këto zgjedhje të mesit të mandatit.
– Vala e re në Kongres shënohet gjithashtu nga një fluks diversiteti –
Udhëheqësi aktual demokrat Hakeem Jeffries pritet gjerësisht të bëhet kryetari i parë me ngjyrë i Dhomës së Përfaqësuesve.
Kur të betohet në janar, demokrati Abdul El-Sayed do të bëhet senatori i parë mysliman pas fitores së tij në Michigan.
Në shtetin fqinj të Minesotës, Peggy Flanagan u zgjodh gjithashtu senatore dhe do të bëhet gruaja e parë amerikane vendase që mban atë detyrë.
Një dallim që ajo mund të ketë për të ndarë me Mary Peltola, aktualisht në numërim në Alaska me senatorin republikan në detyrë, Dan Sullivan.
Chris Pappas, i zgjedhur në New Hampshire, do të jetë burri i parë që është deklaruar hapur homoseksual që bëhet senator.
Kongresi i ardhshëm “zyrtarisht do të jetë MË HOMOSEKSUALI në historinë” e Shteteve të Bashkuara, ka deklaruar gjithashtu Kaukusi i Barazisë, grupi i përfaqësuesve LGBT+.
Diversiteti rrjedh gjithashtu nga prejardhja e disa zyrtarëve të zgjedhur para se të hynin në politikë: një druvar në Maine, një kamariere në Wisconsin, ose një ish-shofer shpërndarjeje picash dhe operator borëpastruesi në Pensilvani…
Demokrati Sam Forstag, përfaqësues i zgjedhur nga Montana (veriperëndim), është një ish-“kërcyes tymi”, një nga ata zjarrfikës që u hodhën me parashutë në zona të largëta për të luftuar zjarret.
– Gjenerata Z –
Ndryshimi do të jetë gjithashtu brez pas brezi.
Ndërsa presim rezultatet në Misisipi dhe Alaska, mosha mesatare e 17 senatorëve që do të largohen nga detyra në janar është afër 70 vjeç.
Zëvendësuesit e tyre?
Mesatarisht, vetëm 55.
Kontrasti është më i habitshëm në Teksas, ku pasardhësi i senatorit republikan John Cornyn, 74 vjeç, do të jetë demokrati James Talarico, 37 vjeç.
E zgjedhur në Kongres nga Kolorado, Melat Kiros, në moshën 29 vjeçare, do të bëhet gruaja e parë nga Gjenerata Z (ata që kanë lindur nga fundi i viteve 1990 e tutje) që do të shërbejë në Dhomën e Përfaqësuesve.
E lindur në Etiopi dhe pasi emigroi në Shtetet e Bashkuara me prindërit e saj në një moshë të re, kjo avokate arriti të mposhtë Përfaqësuesen aktuale Diana DeGette në zgjedhjet paraprake Demokratike. DeGette kishte hyrë në Kongres në vitin 1997 – të njëjtin vit me lindjen e Kiros.
Anëtare e Socialistëve Demokratë të Amerikës, një parti antikapitaliste në të majtë të Partisë Demokratike, Kiros mishëron gjithashtu luftën e ardhshme brenda radhëve Demokratike në Kongres.
Ajo ka refuzuar kështu të angazhohet për të mbështetur Hakeem Jeffries, i konsideruar shumë më i moderuar, në zgjedhjet për Kryetarin e ardhshëm të Dhomës së Përfaqësuesve./ a.jor.
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