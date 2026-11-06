Zjarr në një objekt industrial në Afipsky pas sulmit me dronë, kanalet e monitorimit raportojnë goditjen e rafinerisë
Një zjarr shpërtheu të premten në një objekt industrial në qytetin Afipsky, në rajonin jugor rus të Krasnodarit, pas një sulmi me dronë, njoftoi shërbimi lokal i emergjencave në Telegram, pa dhënë detaje të tjera. Afipsky është vendndodhja e rafinerisë së naftës Afipsky, raporton Reuters.
Sipas The Kyiv Independent, që citon kanalin rus të monitorimit Exilenova Plus, një sulm ukrainas me dronë rreth orës 01:45 të mëngjesit të 6 nëntorit raportohet se i vuri zjarrin rafinerisë Afipsky, me zjarr në një njësi përpunimi. Shpërthime u raportuan edhe jashtë Krasnodarit, në Novorossiysk, Tuapse, Anapa dhe Gelendzhik. Raportimi u publikua në orët e para të mëngjesit dhe u përditësua më pas.
Sipas të njëjtit raportim, rreth 15 dronë raportohet se u rrëzuan mbi Adygea, ndërsa disa ranë në distriktin Seversky. Një valë e dytë goditi sërish zonën e rafinerisë herët në mëngjes, me banorë që raportuan shpërthime në orën 04:50 në vendbanimin Afipsky. Një pjesë ure mori zjarr në Temryuk, ndërsa në Tuapse dhe Novorossiysk nuk u raportuan dëme të mëdha dhe nuk u raportuan viktima.
The Kyiv Independent thekson se nuk mundi t’i verifikonte në mënyrë të pavarur detajet dhe se ushtria ukrainase nuk kishte komentuar; shkalla e dëmeve në rafineri mbetet e panjohur. Shërbimi lokal rus i emergjencave konfirmoi më vonë zjarrin në objektin industrial, pa e emërtuar rafinerinë.
Goditja e rafinerisë, pra, nuk është e konfirmuar zyrtarisht: ajo raportohet nga kanalet e monitorimit, ndërsa i konfirmuar nga shërbimi lokal i emergjencave është vetëm zjarri në objektin industrial pas sulmit me dronë. Sipas The Kyiv Independent, autoritetet ruse kishin fajësuar Kievin edhe për një sulm të mëparshëm ndaj së njëjtës rafineri më 3 nëntor.
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