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Ukraina

Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur rreth 1 590 270 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit, 2 100 në ditën e fundit

Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës publikoi bilancin e përditësuar të humbjeve luftarake të Rusisë mëngjesin e 1 nëntorit: vetëm në ditën e fundit forcat ukrainase nxorën jashtë luftimit rreth 2 100 ushtarë rusë.

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Ushtar ukrainas në rajonin e Kharkivit
Ushtar ukrainas. Pamje arkiv

Rusia ka humbur rreth 1 590 270 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit, siç njofton Apostrophe, duke iu referuar bilancit të përditësuar të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, të publikuar mëngjesin e 1 nëntorit. Vetëm gjatë ditës së fundit, sipas të njëjtit raport, humbjet ruse në personel u rritën me rreth 2 100 ushtarë.

Sa i përket teknikës luftarake, deri më 1 nëntor Rusia ka humbur, sipas Shtabit, 12 451 tanke, një më shumë në ditën e fundit, dhe 25 622 mjete të blinduara luftarake, dy më shumë. Sistemet e artilerisë kanë arritur në 51 755, me 16 të humbura në ditën e fundit, ndërsa sistemet raketore me lëshim të shumëfishtë numërohen 2 249, dy më shumë.

Bilanci përfshin edhe 3 054 komplekse robotike tokësore, nëntë më shumë në ditën e fundit, dhe 591 605 dronë të nivelit operativ-taktik, me një rritje ditore prej 944. Automjetet dhe autocisternat kanë arritur në 168 739, me 259 të humbura në ditën e fundit, ndërsa pajisjet speciale numërohen 4 861, një më shumë.

Shtabi i Përgjithshëm shënon se të dhënat për humbjet e armikut janë në sqarim dhe po përditësohen.

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