Amazon negocion blerjen e startup-it të inteligjencës artificiale Decart për rreth 7 miliardë dollarë, raporton WSJ
Softueri i Decart-it që u lejon zhvilluesve të kalojnë lehtësisht mes çipave të ndryshëm të inteligjencës artificiale po bëhet gjithnjë e më i kërkuar; marrëveshja mund të mbyllet së shpejti nëse bisedimet nuk dështojnë.
Amazon është në bisedime për të blerë startup-in e inteligjencës artificiale Decart në një marrëveshje që mund të vlerësohet rreth 7 miliardë dollarë, siç njofton The Wall Street Journal të dielën, duke cituar burime pranë çështjes. Agjencia Reuters, që përcolli raportimin e gazetës amerikane, thekson se nuk ka mundur ta verifikojë vetë këtë informacion — të njëjtin zhvillim e konfirmojnë edhe Barron’s dhe Bloomberg, duke e cilësuar si bisedime aktive për blerje.
Decart është një startup me seli në San Francisko, i themeluar në vitin 2023 nga tre inxhinierë izraelitë — vëllezërit Dean dhe Orian Leitersdorf dhe Moshe Shalev. Kompania ka zhvilluar një softuer që u lehtëson zhvilluesve kalimin mes çipave të ndryshëm të inteligjencës artificiale, një aftësi që po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme, siç shkruan WSJ, në garën e kompanive për të siguruar më shumë fuqi llogaritëse. Paralelisht, Decart po zhvillon edhe „modelet e botës“ të quajtura Lucy dhe Oasis, të cilat gjenerojnë dhe simulojnë mjedise tredimensionale reale.
Kompania ka mbledhur mbi 400 milionë dollarë kapital nga fondet Sequoia Capital, Benchmark dhe Radical Ventures, sipas PitchBook, dhe u vlerësua gati 4 miliardë dollarë në maj, kur mblodhi 300 milionë dollarë në një raund të udhëhequr nga Radical Ventures. Sipas Bloomberg, në shtator kompania Anthropic kishte vendosur të mos e blinte Decart-in, pas bisedimeve për rreth 6 miliardë dollarë dhe një kontrolli të detajuar të kompanisë.
Marrëveshja me Amazon mund të mbyllet së shpejti, por bisedimet mund të dështojnë ose mund të shfaqet një tjetër blerës, paralajmërojnë burimet e gazetës. Mediat izraelite (Calcalist) raportuan më herët këtë muaj se Decart ishte në bisedime të avancuara për shitje me një kompani të madhe teknologjike, ndërsa në garë përmendeshin edhe Nvidia, SpaceX i Elon Musk-ut dhe kompania cloud Nebius. Interesi i Amazon-it nuk është i papritur: gjiganti ka zhvilluar çipin e vet të inteligjencës artificiale, Trainium3, për të konkurruar me Nvidia-n, dhe AWS i dha Decart-it qasje të hershme në këtë çip në vitin 2025, pasi u impresionua nga themeluesit, siç njofton WSJ.
Në vitet e fundit Amazon ka kryer blerje të mëdha: studion kinematografike MGM për 6.5 miliardë dollarë në vitin 2022 dhe rivalin e Starlink-ut, Globalstar, për rreth 11 miliardë dollarë më herët këtë vit, siç kujton gazeta amerikane.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.