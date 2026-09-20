Forcat izraelite bastisin fshatra në perëndim të Jeninit; arrestime dhe mbyllje dyqanesh
Sipas agjencisë palestineze Wafa, ushtarët arrestuan banorë dhe detyruan pronarët e dyqaneve të mbyllin bizneset
Forcat izraelite kanë bastisur disa fshatra dhe qyteza në perëndim të Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke arrestuar banorë dhe duke detyruar pronarët e dyqaneve të mbyllin bizneset e tyre, raporton agjencia palestineze e lajmeve Wafa.
Në fshatin Raba, ushtarët arrestuan disa banorë pas kontrollit të shtëpive. Ata bastisën gjithashtu një fshat të afërt, duke i detyruar dyqanet të mbyllen.
Kolegët e Al Jazeera-s në terren raportojnë gjithashtu luftime mes palestinezëve dhe forcave izraelite në fshatin Sur Baher pranë Jerusalemit Lindor të pushtuar.
Bastisjet vijnë në një ditë të tensionuar edhe në fronte të tjera: më herët u raportua për zjarrvënie nga kolonët izraelitë në Hebron dhe shpërthime në Libanin jugor, sipas përditësimeve të Al Jazeera-s.
Burimi: Al Jazeera (agjencia Wafa) — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/20/iran-war-live-tehran-calls-for-end-to-war-lifting-of-us-naval-blockade
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