Gaza: një grua dhe dy fëmijë të plagosur nga zjarri i forcave izraelite
Forcat izraelite hapën zjarr ndaj palestinezëve të zhvendosur në Gazën veriore; një grua u plagos rëndë në Jabalia
Një grua palestineze dhe dy fëmijë janë plagosur pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj palestinezëve të zhvendosur në Gazën veriore, bënë të ditur burime lokale për Al Jazeera-n.
Sipas burimeve, një grua u plagos rëndë pasi forcat izraelite e qëlluan në Jabalia. Një vajzë u qëllua në kofshë në kampin e zhvendosjes Halawa, ndërsa një djalë u plagos nga një dron izraelit pranë fshatit al-Masdar në Gazën qendrore.
Anijet detare të forcave izraelite hapën gjithashtu zjarr ndaj peshkatarëve në bregdet në zonën e al-Zahra në Gazën qendrore.
Që nga “armëpushimi” i tetorit 2025, numri i palestinezëve të vrarë në Gaza ka shkuar në 1,393, me 4,036 të plagosur, sipas shifrave të cituara nga Al Jazeera.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/20/iran-war-live-tehran-calls-for-end-to-war-lifting-of-us-naval-blockade
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