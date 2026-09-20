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Konflikti SHBA - Iran

Gaza: një grua dhe dy fëmijë të plagosur nga zjarri i forcave izraelite

Forcat izraelite hapën zjarr ndaj palestinezëve të zhvendosur në Gazën veriore; një grua u plagos rëndë në Jabalia

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Një grua palestineze dhe dy fëmijë janë plagosur pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj palestinezëve të zhvendosur në Gazën veriore, bënë të ditur burime lokale për Al Jazeera-n.

Sipas burimeve, një grua u plagos rëndë pasi forcat izraelite e qëlluan në Jabalia. Një vajzë u qëllua në kofshë në kampin e zhvendosjes Halawa, ndërsa një djalë u plagos nga një dron izraelit pranë fshatit al-Masdar në Gazën qendrore.

Anijet detare të forcave izraelite hapën gjithashtu zjarr ndaj peshkatarëve në bregdet në zonën e al-Zahra në Gazën qendrore.

Që nga “armëpushimi” i tetorit 2025, numri i palestinezëve të vrarë në Gaza ka shkuar në 1,393, me 4,036 të plagosur, sipas shifrave të cituara nga Al Jazeera.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/20/iran-war-live-tehran-calls-for-end-to-war-lifting-of-us-naval-blockade

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