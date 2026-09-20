Katari dënon futjen e Ben-Gvirit në kompleksin e Al-Aksasë: “provokim i ndjenjave të muslimanëve”
Ministria e Jashtme e Katarit e quajti veprimin një provokim ndaj ndjenjave të muslimanëve në mbarë botën
Katari ka dënuar hyrjen e ministrit izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir dhe ekstremistëve izraelitë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa, duke e quajtur atë një provokim ndaj ndjenjave të muslimanëve në mbarë botën.
Ministria e Jashtme e Katarit tha në një deklaratë në platformën X se xhamia është një vend “adhurimi i pastër” për muslimanët dhe kritikoi ashpër çdo përpjekje për të ndryshuar statusin e saj fetar dhe historik.
Dënimi pason futjen e sotme të Ben-Gvirit sërish në kompleksin e Al-Aksasë, një lëvizje që Jordania e dënoi më herët si “provokim të papranueshëm” dhe premtoi se do të përballet me masa ndërkombëtare.
Çështja e Al-Aksasë mbetet një nga pikat më të ndjeshme të konfliktit, ku çdo hyrje e zyrtarëve izraelitë në kompleks interpretohet nga vendet arabe dhe islame si cenim i status quo-së historike të vendeve të shenjta në Jerusalemin Lindor.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/20/iran-war-live-tehran-calls-for-end-to-war-lifting-of-us-naval-blockade
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