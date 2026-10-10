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Konflikti SHBA - Iran

Forcat qeveritare të Jemenit pretendojnë mbi 1,900 operacione goditjeje ndaj Huthi-t në 24 orë

Zëdhënësi ushtarak thotë se goditjet shënjestruan depozita armësh, kampe dhe pozicione ushtarake thellë në zonat e kontrolluara nga Huthi-t, ndërsa forcat tokësore vazhdojnë avancimin.

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Ushtarë të ushtrisë së Jemenit gjatë stërvitjeve. Foto: Wikimedia Commons (domen publik).

Forcat e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit thonë se kanë kryer mbi 1,900 operacione goditjeje në 24 orët e fundit kundër pozicioneve të Huthi-t, siç njofton Al Jazeera.

Zëdhënësi ushtarak Majed Abdullah al-Nuzaili tha në një postim në X se goditjet synuan depozita armësh e municionesh, kampe, pozicione ushtarake, përforcime dhe objektiva të tjerë “thellë brenda zonave të kontrolluara” nga Huthi-t, duke shtuar se forcat tokësore “vazhduan avancimin e sulmit”.

Al Jazeera thekson se nuk ka mundur t’i verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimet e zëdhënësit, një paralajmërim i zakonshëm në konfliktin jemenas ku të dyja palët publikojnë rregullisht bilance të fryra luftimi.

Pretendimi vjen në një kohë përshkallëzimi të ashpër: Huthi-t goditën sërish Aeroportin Ndërkombëtar King Khalid në Riad — sulmi i tretë brenda një jave — ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite po godet objektivat e Huthi-t dhe platformat e lëshimit të raketave, siç njofton Al Jazeera.

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