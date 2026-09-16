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Ukraina

Forcat ukrainase godasin bombarduesin rus Su-24 në bazën ajrore Saki në Krimenë e okupuar, thotë Shtabi i Përgjithshëm

Forcat ukrainase kanë goditur një bombardues rus Su-24 në bazën ajrore Saki në Krimenë e okupuar, së bashku me disa objektiva të tjera, në sulmet e kryera mes 15 dhe 16 shtatorit, tha Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës.

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Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës njoftoi se një bombardues rus Su-24 është goditur në bazën ajrore Saki, në Krimenë e okupuar, në sulmet e kryera mes 15 dhe 16 shtatorit, së bashku me disa objektiva të tjera. Shkalla e dëmeve të shkaktuara po vlerësohet ende.

Sukhoi Su-24 është një bombardues taktik me dy motorë, i zhvilluar në epokën sovjetike, ende në përdorim nga të dyja palët e konfliktit.

Pranë qytetit të Doneckut, forcat ukrainase goditën gjithashtu një vend lëshimi dhe depozitimi dronësh rusë.

Përveç kësaj, u goditën tre stacione kontrolli tokësor për dronët rusë — në Staromlynivka dhe Pokrovsk të rajonit të Doneckut, si dhe në Pokrovske të rajonit të Zaporizhzhias.

Shtabi i Përgjithshëm raportoi gjithashtu goditjen e një depoje municionesh në rajonin e Luhanskut, si dhe bazave të depozitimit të karburantit dhe lubrifikantëve në Luhansk dhe Zaporizhzhia.

Baza ajrore Saki është shënjestruar nga forcat ukrainase në mënyrë të përsëritur: njësia e forcave speciale Omega tha më 16 korrik se kishte goditur një bombardues rus Su-24M në të njëjtën bazë. Su-24M është versioni i modernizuar i bombarduesit supersonik të vijës së parë, i aftë të lëshojë municione të drejtuara dhe të padrejtuara.

Burimi: The Kyiv Independent

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