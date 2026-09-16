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Ukraina

Rafineritë ruse të Syzranit dhe Saratovit ndalin përpunimin pas sulmeve ukrainase me dronë, thonë burimet për Reuters

Dy rafineri ruse në pronësi të Rosneft-it, në qytetet e Vollgës Syzran dhe Saratov, kanë ndalur përpunimin e naftës pas sulmeve ukrainase me dronë gjatë këtij muaji, thonë tre burime të industrisë për Reuters-in.

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Dy rafineri ruse në pronësi të Rosneft-it, në qytetet e Vollgës Syzran dhe Saratov, kanë ndalur përpunimin e naftës pas sulmeve ukrainase me dronë gjatë këtij muaji, thonë tre burime të industrisë për Reuters-in.

Sipas burimeve, rafineria e Syzranit u ndal të martën (15 shtator), ndërsa ajo e Saratovit pezulloi operacionet të premten e kaluar (11 shtator).

Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike kanë vazhduar këtë javë, pavarësisht njoftimit të presidentit amerikan Donald Trump se palët kishin rënë dakord t’i ndalonin.

Në Syzran u dëmtuan disa impiante, përfshirë njësinë kryesore të distilimit CDU-6 me kapacitet 17,100 tonë metrikë në ditë (rreth 71% e kapacitetit të uzinës); riparimet mund të zgjasin të paktën një muaj. Njësia e dytë CDU-5 (29% e kapacitetit) ishte tashmë në riparim pas një sulmi të korrikut, kur ndodhi goditja e 15 shtatorit.

Rafineria e Saratovit ka ndalur përpunimin që nga 11 shtatori pas një sulmi tjetër me dronë; ajo kishte pezulluar operacionet edhe më 8 shtator për shkak të dëmeve dhe zjarreve nga një sulm i mëparshëm, dhe po përgatitej të rindezej më 10-11 shtator. Ajo ishte mbyllur për disa javë edhe pas sulmit të 2 gushtit.

Syzran ka kapacitet 8.5 milionë tonë në vit (150,000 fuçi në ditë), ndërsa Saratov 7.0 milionë tonë (140,000 fuçi në ditë). Ndalja e tyre pritet të thellojë mungesat e karburantit në Rusi, e cila kishte kufizuar tashmë eksportet e benzinës, naftës dhe karburantit të avionëve.

Burimi: Reuters

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