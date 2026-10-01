Fotot e para të Phillipa Soo-së në «Pre-Existing Condition»: ylli i «Hamilton»-it merr rolin pas Lupita Nyong’o-s
Pas fitueses së «Oscar»-it Lupita Nyong’o, skena Off-Broadway e Nju Jorkut ka një yll të ri: Phillipa Soo, e nominuara për «Tony» dhe «Emmy» e njohur si Eliza Schuyler në «Hamilton», ka marrë rolin qendror të gruas pa emër «A» në dramën «Pre-Existing Condition» të Marin Ireland-it, siç njofton Playbill, e cila ka publikuar edhe fotot e para nga interpretimi i saj në Greenwich House Theater.
Soo do të luajë rolin deri më 17 tetor. Produksioni, i drejtuar nga Maria Dizzia, vjen pas një serie shfaqjesh të shitura plot në Connelly Theater në vitin 2024 dhe do të qëndrojë në skenën e Greenwich House-it deri më 8 janar 2027. Drama ndjek një grua pa emër, «A», dhe sfidat e qeta, të përditshme të ecjes përpara pas një lidhjeje që i ka ndryshuar jetën.
Interesante është formula e produksionit: rolin e «A»-së do ta alternojnë një seri yjesh gjatë gjithë sezonit. Kritikët panë më parë Nyong’o-në, angazhimi i së cilës u mbyll më 26 shtator, ndërsa pas Soo-së vijnë: e nominuara për «Tony» Susannah Flood (18 tetor–7 nëntor), Hari Nef (9–28 nëntor), fituesja e «Emmy»-t dhe «Golden Globe»-it Edie Falco (30 nëntor–19 dhjetor) dhe regjisorja e shpërblyer me «Obie» Whitney White (21 dhjetor–8 janar 2027). Kësaj jave u njoftua gjithashtu se fituesja e «Drama Desk» Susannah Perkins do të marrë rolin e Sarah Steele-it duke nisur nga tetori.
Në kast përfshihen edhe i nominuari për «Drama Desk» Greg Keller, finalistja e «Pulitzer»-it Dael Orlandersmith dhe fituesja e «Drama Desk» Sarah Steele, që rikthehen nga seria e Connelly-t, ndërsa kastingun e ka bërë Taylor Williams. Produksioni është një prodhim i Jessica Chase me Susan Kelechi Watson, me bashkëproducentë emra si Jesse Eisenberg, Sterling K. Brown dhe Charlie Kaufman; një pjesë e të ardhurave do të shkojë për fondin «Survivor Leadership Fund» të organizatës «Sanctuary for Families».
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