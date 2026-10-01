«The Apple Boys»: muzikali i ri për nipin e Johnny Appleseed-it debuton Off-Broadway në shkurt 2027
Shfaqjet nisin më 16 shkurt 2027 në The Duke on 42nd Street, me hapjen zyrtare më 25 shkurt; producente LaChanze, muzikë e tekste nga Ben Bonnema, libret nga Jonothon Lyons
Një muzikal i ri, i frymëzuar nga figura legjendare e pionierit amerikan Johnny Appleseed, do të debutojë Off-Broadway në fillim të vitit 2027, siç njofton Playbill. “The Apple Boys”, me libret nga Jonothon Lyons dhe muzikë e tekste nga Ben Bonnema, do të ngjitet në The Duke on 42nd Street.
Shfaqjet do të nisin më 16 shkurt 2027, me hapjen zyrtare të caktuar më 25 shkurt, ndërsa angazhimi i kufizuar është planifikuar të vazhdojë deri më 18 qershor. Kasti dhe pjesëtarët e tjerë të ekipit krijues do të shpallen në një datë të mëvonshme, sipas Broadway News, i cili e përshkruan produksionin si një muzikal që synon skenën e Broadway-t.
Komedia muzikore zhvillohet në Coney Island-in e epokës së artë (Gilded Age) të Amerikës dhe ndjek Jack Chapman III-in, nipin e Johnny Appleseed-it, dhe miqtë e tij të klasës punëtore, të cilët zbulojnë se një pronar i paskrupullt tokash ka vënë synimin mbi pemishten e familjes. Regjinë e ka David Alpert (i njohur për “If/Then”), ndërsa koreografia i është besuar Marc Kimelman-it të “Masquerade”.
“‘The Apple Boys’ ka të gjithë elementët që e bëjnë një komedi muzikore thellësisht të kënaqshme, nga personazhet e tij të dashur deri te partitura e tij e mrekullueshme. Jam e emocionuar që i bashkohem ekipit të producenteve krah Johnnie Hawkins. Këto këngë do t’ju lënë duke dashur të këndoni nga gëzimi!” — u shpreh producentesha LaChanze, fituese e katër çmimeve Tony, në deklaratën për shtyp, siç citon Playbill. Përveç Hawkins dhe LaChanze-s, producentët përfshijnë Larry Bomback dhe AJ Epstein.
Ekipi krijues përfshin gjithashtu skenografinë e Adam Koch, kostumografinë e Johanna Pan, ndriçimin e Rui Rita, tingullin e Alex Neumann, mbikëqyrjen muzikore të Rona Siddiqui, aranzhimet vokale të Matt Gallagher dhe kastimin e Jason Styres; menaxhimi i përgjithshëm është i Evan Bernardin Productions. Muzikali u luajt më parë në Bucks County Playhouse në maj të vitit 2025, pas premierës së tij Off-Off-Broadway në vitin 2018.
Biletat janë tashmë në shitje në faqen zyrtare të muzikalit, TheAppleBoysMusical.com.
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