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NBA

Një video motivuese e Tyrese Haliburton para rikthimit në fushë pas dëmtimit

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Tyrese Haliburton publikoi një video motivuese ku shihet duke u stërvitur së bashku me shokët e skuadrës gjatë minicamp-it vetëm për lojtarë, që zhvillohej në Universitetin Vanderbilt në Nashville. Klipi tregon se guardi po bën punë intensive për t’u përgatitur për sezonin e ri.

Siç raporton Bleacher Report, minicampi i zhvilluar në mes të shtatorit evidentoi mënyrën si Haliburton po rikthehet në ritmin e grupit dhe po punon fort me Pacers. Ai kishte pësuar një dëmtim të rëndë, thyerje të tendinës së Akilit të djathtë në Ndeshjen 7 të Finales së NBA-së 2025, që e detyroi të humbë sezonin 2025-26, por në gusht konfirmoi se është plotësisht i pastër dhe i gatshëm për të luajtur.

Pacers nisën kampin e stërvitjes këtë javë dhe Haliburton pritet të luajë një rol qendror në projektet e ekipit, duke u mbështetur edhe te përvoja e tij si dy herë pjesë e All-NBA. Videoja shërben si sinjal i gatishmërisë së tij pas rehabilitimit dhe si motivim për skuadrën përpara fillimit të sezonit.

Bleacher Report shënon se ky material u publikua ndërsa tifozët dhe drejtuesit e Pacers presin të shohin se si Haliburton do të ndikojë në performancën e ekipit pas këtij rikthimi.

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