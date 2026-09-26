Kosova shkëlqen në Mal të Zi, Kori “Siparantum” mposht korin nga Serbia
Kori “Siparantum” nga Kosova ka triumfuar në edicionin e 11-të të Festivalit Ndërkombëtar të Koreve në Herceg Novi të Malit të Zi, duke fituar tri çmime.
“Siparantum” është shpallur fitues i kategorisë së koreve të përziera me 97 pikë.
Krahas këtij çmimi, kori nga Kosova ka fituar edhe Çmimin Special për Performancë Bashkëkohore, si dhe Çmimin për Dirigjentin më Premtues, “Radovan Popoviq”.
Në garë kanë marrë pjesë disa kore nga rajoni dhe më gjerë, ndërsa “Siparantum” ka lënë pas korin “Matthiloa Consort” nga Mali i Zi, korin akademik rus “Nota Bene” nga Serbia dhe korin e përzier “Zima” nga Mali i Zi.
Në të njëjtën kategori me korin kosovar ka garuar edhe kori nga Beogradi, “Sveti Joakim i Ana”, i cili gjatë festivalit është përballur me kritika për interpretimin e një kënge me përmbajtje nacionaliste serbe për Kosovën.
Sipas organizatorëve, pjesëmarrësve u ishte kërkuar paraprakisht që në repertorin e tyre të shmangnin interpretime me përmbajtje nacionaliste që mund të provokonin ose t’i bënin të ndiheshin keq pjesëmarrësit e tjerë.
Drejtoresha e festivalit, Nagja Karaxhiq, ka deklaruar se pjesëmarrësve u ishte bërë kjo kërkesë, por ka sqaruar se ajo nuk e kishte miratuar programin artistik.
Tri çmimet e fituara nga “Siparantum” e bëjnë këtë pjesëmarrje një sukses të rëndësishëm për korin kosovar në skenën ndërkombëtare të muzikës korale. /Telegrafi/
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