Maqedonia e Veriut e mposhtur 0-3 nga Zvicra në hapjen e Ligës së Kombeve B
Dublata e Zeki Amdounit dhe goli i Remo Freulerit vendosin përballjen në arenën 'Toshe Proeski'; përfaqësuesja e Goce Sedloskit nuk gjen rrugën e rrjetës për të pestën ndeshje radhazi
Maqedonia e Veriut e ka nisur me humbje edicionin 2026/27 të UEFA Nations League, duke u mposhtur 0-3 nga Zvicra sonte në arenën nacionale “Toshe Proeski” në Shkup, në ndeshjen e xhiros së parë të Ligës B1 që nisi në orën 20:45.
Fatin e ndeshjes e vendosën golat e pjesës së parë dhe dublata e Zeki Amdounit. Remo Freuler hapi serinë në minutën 22 pas asistimit të Amdounit, ndërsa vetë Amdouni dyfishoi shifrat në minutën 42 pas asistimit të Zachary Athekames, duke e mbyllur pjesën e parë 0-2. Sulmuesi zviceran kompletoi dublatën në minutën 74, sërish me asistimin e Athekames.
Zvicra dominoi plotësisht lojën gjatë gjithë ndeshjes: krijoi 17 raste në pjesën e parë, me raportin e gjuajtjeve në portë 0-11 dhe posedim topi 42-58% në favor të miqve. Portieri Stole Dimitrievski bëri disa pritje të mira për t’i shpëtuar vendasit nga një disfatë edhe më të thellë, ndërsa Dan Ndoye goditi shtyllën në minutën 27.
Episodi më dramatik i mbrëmjes erdhi në fillim të pjesës së dytë, kur debutuesi Matej Gashtarov mori karton të kuq direkt nga arbitri gjerman Daniel Schlager. Pas ndërhyrjes së VAR-it, vendimi u rishikua: kartoni i kuq u anulua dhe u zëvendësua me të verdhë, kështu që Gashtarov qëndroi në fushë.
Kjo ishte ndeshja e pestë me Goce Sedloskin në krye në të cilën Maqedonia e Veriut nuk arrin të shënojë gol. Pas tre ditësh, maqedonasit luajnë në transfertë në Lubjanë kundër Sllovenisë.
Burimi: Sport1.mk
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