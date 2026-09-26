Nderim ndërkombëtar për EMST-në: Muzeu Kombëtar i Artit Bashkëkohor të Athinës fiton çmimin “Art Museum Award”
Muzeu Kombëtar i Artit Bashkëkohor (EMST) i Athinës u nderua me çmimin “Art Museum Award” të Akademisë Europiane të Muzeve, shpallur mbrëmjen e 26 shtatorit 2026 në Alicante të Spanjës.
Një nderim i madh ndërkombëtar për Muzeun Kombëtar të Artit Bashkëkohor (EMST) të Athinës: institucioni fitoi çmimin “Art Museum Award” të Akademisë Europiane të Muzeve (EAM), shpallur mbrëmjen e 26 shtatorit 2026 në Alicante të Spanjës.
Juria u impresionua nga vizioni i EMST-së dhe mënyra se si e sheh artin si mjet kyç për evolucionin njerëzor, veçanërisht “në këto kohëra të trazuara”. EMST-ja u përzgjodh në një listë të ngushtë prej gjashtë muzesh, mes të cilëve Rijksmuseum në Amsterdam, muzeu i ri FENIX i Migracionit në Roterdam dhe Galeria Kombëtare e Sllovenisë në Lubjanë.
Konkursi i këtij viti pati një standard veçanërisht të lartë dhe juria nëntë-anëtarëshe e ekspertëve nga e gjithë Europa pati një zgjedhje tejet të vështirë. Kryetari i jurisë, Samuel Gallacher, tha se juria kërkon çdo vit muze arti që shkojnë përtej impresionimit sipërfaqësor dhe kërkojnë lidhje të vërtetë e të qëndrueshme me publikun; praktika kuratoriale e gjashtë muzeve të listës së ngushtë është model ekselence për shqetësimet e shoqërisë bashkëkohore. Anëtarët e jurisë së çmimit ishin: Bernhart Schwenk, Danièle Wagener, Delphine Munro, John Leighton, Karen Holdaway Grøn, Louisa Leventis, Samuel Gallacher (kryetar) dhe Tijana Palkovljević Bugarski.
Akademia Europiane e Muzeve (EAM) është institucion jofitimprurës që përfaqëson muzetë ndërkombëtarisht dhe promovon kërkimin në muzeologji, me përfaqësim në 40 vende. Çmimi “Art Museum Award” nderon projekte që e vendosin artin në kontekste inovative, pioniere e kreative për të adresuar kritikisht çështjet sociale bashkëkohore, duke theksuar rolin social të muzeve të artit.
Burimi: ProtoThema
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