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Mëlçi shqiptare (Arnavut ciğeri) — mëlçi qingji e skuqur me qepë, sumak dhe patate

Një nga mezetë më të famshme të Stambollit, me emër shqiptar: kubikë mëlçie qingji të skuqur në vaj të nxehtë, servirur me qepë, sumak, domate dhe patate të skuqura — gati për 30 minuta.

· 2 min lexim

Arnavut ciğeri — “mëlçia shqiptare” — është një nga mezetë më të dashura të kuzhinës turke dhe e mban emrin e shqiptarëve që e përhapën në Stambollin osman. Kubikët e mëlçisë së qingjit skuqen shpejt në vaj të nxehtë derisa bëhen krokantë nga jashtë dhe mbeten të butë e lëngshëm nga brenda, ndërsa sallata e qepëve me sumak i jep freskinë karakteristike. Servirohet tradicionalisht me patate të skuqura, domate dhe turshi.

PËRBËRËSIT (për 4 persona):

  • 600 g mëlçi qingji (ose viçi), e pastruar nga cipat dhe enët e gjakut
  • 100 g miell gruri
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1/2 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë çaji spec i kuq (paprika)
  • Vaj luledielli për skuqje (i bollshëm)
  • 2 patate të mëdha
  • 2 qepë të kuqe, të prera në rrathë të hollë
  • 1 lugë gjelle sumak
  • 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë hollë
  • 2 domate, të prera në feta
  • Turshi sipas dëshirës

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Pastro mëlçinë nga cipat dhe enët e gjakut, prite në kubikë rreth 2 cm dhe thaje mirë me letër kuzhine — kjo është thelbësore që të skuqet krokante.
  2. Përzie miellin me kripën, piperin e zi dhe paprikën në një tas të gjerë.
  3. Rrotullo kubikët e mëlçisë në përzierjen e miellit derisa të mbulohen plotësisht, pastaj shkundi miellin e tepërt.
  4. Prit patatet në kubikë të vegjël dhe skuqi në vaj të nxehtë derisa të marrin ngjyrë të artë; kulloji mbi letër kuzhine.
  5. Në të njëjtin vaj të nxehtë (170–180 °C) skuq kubikët e mëlçisë në dy-tre tura, nga 2–3 minuta secila, derisa të bëhen krokantë nga jashtë. Mos e mbingarko tiganin, sepse mëlçia zbutet në vend që të skuqet.
  6. Përzie qepët e prera hollë me sumakun dhe majdanozin në një tas.
  7. Serviro mëlçinë e nxehtë mbi patatet e skuqura, me sallatën e qepëve me sumak, feta domatesh dhe turshi anash.

Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: 4

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