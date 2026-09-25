Mëlçi shqiptare (Arnavut ciğeri) — mëlçi qingji e skuqur me qepë, sumak dhe patate
Një nga mezetë më të famshme të Stambollit, me emër shqiptar: kubikë mëlçie qingji të skuqur në vaj të nxehtë, servirur me qepë, sumak, domate dhe patate të skuqura — gati për 30 minuta.
Arnavut ciğeri — “mëlçia shqiptare” — është një nga mezetë më të dashura të kuzhinës turke dhe e mban emrin e shqiptarëve që e përhapën në Stambollin osman. Kubikët e mëlçisë së qingjit skuqen shpejt në vaj të nxehtë derisa bëhen krokantë nga jashtë dhe mbeten të butë e lëngshëm nga brenda, ndërsa sallata e qepëve me sumak i jep freskinë karakteristike. Servirohet tradicionalisht me patate të skuqura, domate dhe turshi.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 600 g mëlçi qingji (ose viçi), e pastruar nga cipat dhe enët e gjakut
- 100 g miell gruri
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji spec i kuq (paprika)
- Vaj luledielli për skuqje (i bollshëm)
- 2 patate të mëdha
- 2 qepë të kuqe, të prera në rrathë të hollë
- 1 lugë gjelle sumak
- 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë hollë
- 2 domate, të prera në feta
- Turshi sipas dëshirës
HAPAT E PËRGATITJES:
- Pastro mëlçinë nga cipat dhe enët e gjakut, prite në kubikë rreth 2 cm dhe thaje mirë me letër kuzhine — kjo është thelbësore që të skuqet krokante.
- Përzie miellin me kripën, piperin e zi dhe paprikën në një tas të gjerë.
- Rrotullo kubikët e mëlçisë në përzierjen e miellit derisa të mbulohen plotësisht, pastaj shkundi miellin e tepërt.
- Prit patatet në kubikë të vegjël dhe skuqi në vaj të nxehtë derisa të marrin ngjyrë të artë; kulloji mbi letër kuzhine.
- Në të njëjtin vaj të nxehtë (170–180 °C) skuq kubikët e mëlçisë në dy-tre tura, nga 2–3 minuta secila, derisa të bëhen krokantë nga jashtë. Mos e mbingarko tiganin, sepse mëlçia zbutet në vend që të skuqet.
- Përzie qepët e prera hollë me sumakun dhe majdanozin në një tas.
- Serviro mëlçinë e nxehtë mbi patatet e skuqura, me sallatën e qepëve me sumak, feta domatesh dhe turshi anash.
Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: 4
Tema: Arnavut ciğeri kuzhina turke mëlçi meze
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