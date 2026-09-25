MOCA Los Anxhelos emëron drejtor të ri: Jonathan Abbott, ish-shefi i medies publike GBH, merr drejtimin e muzeut
Zgjedhje e pazakontë për muzeun e artit bashkëkohor: emërimi i Jonathan Abbott-it hyn në fuqi menjëherë, në prag të 50-vjetorit të MOCA-s në 2029.
Muzeu i Artit Bashkëkohor i Los Anxhelosit (MOCA) emëroi të enjten drejtorin dhe shefin ekzekutiv të ri, Jonathan Abbott-in, me detyrë të menjëhershme, raportoi ARTnews. Lajmi u bë publik më 24 shtator 2026.
Abbott ishte president dhe CEO i GBH, organizatës së transmetimit publik me qendër në Boston që shpërndan programe të njohura të PBS-së si «Masterpiece» dhe «Frontline», nga viti 2007 deri në dorëheqjen e tij në vitin 2022. Zgjedhja konsiderohet e pazakontë, pasi institucionet e mëdha artistike në Shtetet e Bashkuara zakonisht zgjedhin drejtues me karrierë të gjatë brenda botës së artit.
Roli i drejtorit u mbajt përkohësisht nga kuratorja Ann Goldstein. Në deklaratën e tij të parë, Abbott tha: «Dua të ndihmoj për të sjellë mbështetje dhe audienca më të gjera për vepra që janë urgjente dhe provokuese. Los Anxhelosi është një nga qendrat kulturore më të gjalla në botë…»
Kryetarja e bordit, Carolyn Clark Powers, e përshkroi Abbott-in si «ndërtues të institucioneve misionare dhe lider thellësisht bashkëpunues», duke shtuar se ai «sjell përvojën dhe imagjinatën për ta ndihmuar MOCA-n të zgjerojë shtrirjen e saj dhe të thellojë lidhjen me Los Anxhelosin» në prag të 50-vjetorit të muzeut në vitin 2029.
Abbott bëhet personi i shtatë që udhëheq MOCA-n që nga viti 2008. Paraardhësja e tij, Johanna Burton, u largua në vitin 2025 për të drejtuar Institute of Contemporary Art në Filadelfia, ndërsa më herët muzeun e kishin drejtuar ndër të tjerë Philippe Vergne (deri në vitin 2018) dhe Klaus Biesenbach (deri në vitin 2021). Nën drejtimin e përkohshëm të Goldstein-it, MOCA paraqiti ekspozitën «MONUMENTS», të organizuar bashkë me Brick, ku monumente të çmontuara të Konfederatës u paraqitën përkrah përgjigjeve artistike bashkëkohore.
Burimi: ARTnews
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