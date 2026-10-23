Melsungeni mund Visllën 28-26, Vardari e mbyll grupin e Ligës së Kampionëve në vendin e fundit
Hendbollistët e Melsungenit e mundën Visllën e Pllockut me 28-26 në ndeshjen e xhiros së pestë të Ligës së Kampionëve — rezultat që e lë përfundimisht Vardarin në vendin e fundit të grupit të tij, siç njofton Sport1. Gjermanët shkuan në pushim me një gol epërsi, 15-14, dhe e ruajtën avantazhin deri në fund të një ndeshjeje të fortë e të ekuilibruar.
Më efikasët në radhët e fituesve, sipas raportimit të Sport1, ishin Balensiaga dhe Mensing me nga gjashtë gola, ndërsa te Vislla u dalluan Bjere dhe Kosorotov me nga katër gola.
Një xhiro para fundit të fazës së grupeve, Nanti, Vislla dhe Melsungeni kanë nga gjashtë pikë, ndërsa Vardari mbetet me dy pikë — ato të fitores së madhe 33-27 në fushën e Nantit një ditë më parë, e para për kampionin maqedonas në këtë fazë grupesh, pas katër humbjesh. Me këtë renditje, skuadra shkupjane nuk mund të lëvizë më nga fundi i tabelës, çfarëdo që të ndodhë në xhiron e fundit.
Në xhiron e fundit, më 28 tetor, Vardari e pret pikërisht Melsungenin në sallën “Jane Sandanski” në Shkup, në një ndeshje që për gjermanët vlen garën për vendet e para të grupit. Aventura europiane e “kuqezinjve” vazhdon më pas në Ligën Europiane të EHF-së: siç njofton Sport1, Vardari hyn drejtpërdrejt në plejofin e këtij kompeticioni, me ndeshjen e parë më 9 ose 10 shkurt 2027, ndërsa vendi i tretë në grup — tashmë i paarritshëm — do t’i kishte sjellë pozicion të privilegjuar në short.
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