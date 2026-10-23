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Teater

Tom Hanks kthehet në Broadway: «This World of Tomorrow» me Kelli O’Hara-n ngjitet në skenë në vjeshtën e 2027-ës

Drama romantike për udhëtimin në kohë, e shkruar nga vetë aktori me James Glossman-in dhe e shfaqur premierë më 2025 në The Shed, transferohet në një teatër të Shubert-it me regji të Kenny Leon-it

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Tom Hanks do të kthehet në Broadway në vjeshtën e vitit 2027 me dramën «This World of Tomorrow», të cilën e ka shkruar bashkë me James Glossman-in, siç njofton Playbill. Shfaqja do të luhet në një teatër në pronësi të Shubert-it, emri i të cilit do të shpallet më vonë, dhe përkrah Hanks-it do të jetë sërish Kelli O’Hara, e cila e interpretoi rolin edhe në versionin Off-Broadway.

Drama bazohet në një tregim të shkurtër që Hanks-i e botoi në librin e tij të vitit 2017, «Uncommon Type». Aktori luan shkencëtarin Bert Allenberry, i cili jeton në fundin e shekullit XXI, në një kohë kur udhëtimi pas në kohë është i mundur: ai kthehet më 8 qershor 1939, në Panairin Botëror të Nju Jorkut, ku takon Carmen-in, rolin e O’Hara-s, dhe bie në dashuri me të.

«This World of Tomorrow» e pati premierën botërore më 2025 në The Shed, Off-Broadway, ku Hanks-i dhe O’Hara luajtën së bashku. Hanks-i ishte nominuar më parë për çmimin Tony për «Lucky Guy», dramën e mikes së tij të vjetër Nora Ephron, dhe ky produksion shënon rikthimin e tij në skenën e Broadway-t.

Regjinë do ta bëjë sërish fituesi i çmimit Tony, Kenny Leon. «Jam shumë i ngazëllyer që e vazhdoj këtë punë me këtë dramë të re amerikane», tha Leon në deklaratën e shpalljes. «Më shumë se çdo gjë, pres me padurim që edhe më shumë spektatorë të kenë mundësinë të shohin kiminë në skenë mes Kelli O’Hara-s dhe Tom Hanks-it.»

Siç i kishte thënë vetë Hanks-i Playbill-it gjatë sezonit të kaluar, tema e dramës është çasti kur historia vendos për ne: nëse ata nuk do të kishin shkuar në Panairin Botëror më 1939, nuk do ta kishin takuar dashurinë e madhe të jetës së tyre. Detajet e plota të kastit dhe të ekipit krijues do të shpallen më vonë; producent i produksionit të Broadway-t është Brian Anthony Moreland, ndërsa menaxhimi i përgjithshëm i është besuar kompanisë 101 Productions, Ltd.

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