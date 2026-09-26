Gara shtetërore për ndihmën e parë sot në Shkup: mbi 200 të rinj garojnë në sheshin “Maqedonia”
Dhjetë ekipet më të mira rinore të vendit sfidohen sot në qendër të Shkupit, në garën më të lartë të ndihmës së parë; kryetari i Shkupit, Orce Gjorgjievski, është mbrojtësi i garës.
Mbi 200 pjesëmarrës dhe të ftuar, mes tyre dhjetë ekipet më të mira rinore të ndihmës së parë nga e gjithë Maqedonia e Veriut, mblidhen sot në qendër të Shkupit për Garën Shtetërore për Ndihmën e Parë — niveli më i lartë garues në këtë fushë, i organizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Të rinjtë do të demonstrojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për reagim të shpejtë e të saktë përmes lëndimeve dhe situatave emergjente të simuluara realisht, duke përcjellë mesazhin e rëndësisë së ndihmës së parë si aftësi jetëshpëtuese. Ekipet e kanë siguruar pjesëmarrjen përmes garave komunale dhe rajonale.
Hapja solemne është në orën 10:30, ndërsa pjesa garuese zgjat nga ora 11:00 deri në 14:30. Aktivitetet zhvillohen në Sheshin “Maqedonia” dhe në disa pika përreth tij: pranë Teatrit Popullor Maqedonas, Muzeut të Holokaustit, sheshit “Filip II”, bregut të lumit Vardar, Parkut “Zhena” dhe Portës “Maqedonia”.
Sipas agjendës së organizatorëve, ekipet mbërrijnë deri në orën 09:00, regjistrimi bëhet në orën 09:00–09:30 në Sheshin “Maqedonia”, ndërsa pas garës (14:45–15:40) do të ketë një koreografi flash-mob në shesh, me shpalljen e rezultateve dhe ndarjen e çmimeve në fund.
Në kuadër të ngjarjes pritet edhe fjala e kryetarit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, i cili është mbrojtës (patron) i garës. Nga Kryqi i Kuq theksojnë se ngjarja synon të afirmojë ndihmën e parë si aftësi jetëshpëtuese dhe të nxisë gatishmërinë e të rinjve për reagim të shpejtë e të saktë në situata emergjente.
Burimi: Biznis Vesti
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