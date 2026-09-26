🌤️
Tiranë 20°C · Kryesisht kthjellët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
₿ CRYPTO
BTC $84,038 ▼ -0.67% ETH $2,683 ▼ -0.48% XRP $1.5416 ▼ -0.58% SOL $120.1000 ▲ +2.14%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
26 Sht 2026
Breaking
35 vjet nga referendumi i 26 shtatorit 1991: dita kur Kosova votoi për pavarësi Të shtënat me armë zjarri në Veternik: tre të lënduar në magjistralen Prishtinë–Ferizaj Të hënën në Kuvend dorëzohet peticioni “Për një Ferizaj pa “Urosevac” Bedri Hamza fton qytetarët në protestën e 1 tetorit kundër padrejtësisë ndaj krerëve të UÇK-së Modelet e OpenAI kanë hyrë në mënyrë të pavarur në faqet e qeverisë amerikane
Menu
Maqedonia e Veriut

Gara shtetërore për ndihmën e parë sot në Shkup: mbi 200 të rinj garojnë në sheshin “Maqedonia”

Dhjetë ekipet më të mira rinore të vendit sfidohen sot në qendër të Shkupit, në garën më të lartë të ndihmës së parë; kryetari i Shkupit, Orce Gjorgjievski, është mbrojtësi i garës.

· 2 min lexim

Mbi 200 pjesëmarrës dhe të ftuar, mes tyre dhjetë ekipet më të mira rinore të ndihmës së parë nga e gjithë Maqedonia e Veriut, mblidhen sot në qendër të Shkupit për Garën Shtetërore për Ndihmën e Parë — niveli më i lartë garues në këtë fushë, i organizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Të rinjtë do të demonstrojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për reagim të shpejtë e të saktë përmes lëndimeve dhe situatave emergjente të simuluara realisht, duke përcjellë mesazhin e rëndësisë së ndihmës së parë si aftësi jetëshpëtuese. Ekipet e kanë siguruar pjesëmarrjen përmes garave komunale dhe rajonale.

Hapja solemne është në orën 10:30, ndërsa pjesa garuese zgjat nga ora 11:00 deri në 14:30. Aktivitetet zhvillohen në Sheshin “Maqedonia” dhe në disa pika përreth tij: pranë Teatrit Popullor Maqedonas, Muzeut të Holokaustit, sheshit “Filip II”, bregut të lumit Vardar, Parkut “Zhena” dhe Portës “Maqedonia”.

Sipas agjendës së organizatorëve, ekipet mbërrijnë deri në orën 09:00, regjistrimi bëhet në orën 09:00–09:30 në Sheshin “Maqedonia”, ndërsa pas garës (14:45–15:40) do të ketë një koreografi flash-mob në shesh, me shpalljen e rezultateve dhe ndarjen e çmimeve në fund.

Në kuadër të ngjarjes pritet edhe fjala e kryetarit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, i cili është mbrojtës (patron) i garës. Nga Kryqi i Kuq theksojnë se ngjarja synon të afirmojë ndihmën e parë si aftësi jetëshpëtuese dhe të nxisë gatishmërinë e të rinjve për reagim të shpejtë e të saktë në situata emergjente.

Burimi: Biznis Vesti

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu