Të hënën në Kuvend dorëzohet peticioni “Për një Ferizaj pa “Urosevac”
Iniciatori i peticionit “Për një Ferizaj pa ‘Urosevac’”, Bashkim Fazliu ka bërë të ditur se të hënën, më 28 shtator do ta dorëzojnë peticionin në Kuvendin e Kosovës.
Ai tha se peticioni do të dërgohet në Kuvendin e Kosovës për shqyrtim dhe miratim, në një ditë të shënuar për Ferizajn, 28 shtatori, që është Dita e dëshmorëve të UÇK-së në Ferizaj.
“Këtë herë ju ftoj që ta mbuloni sërish këtë ngjarje me përmbylljen e fazës së parë, dorëzimin e Peticionit të 14,140 qytetarëve të Ferizajt PËR NJË FERIZAJ PA “UROSEVAC” në Kuvend të Kosovës për shqyrtim dhe miratim”, thuhet në njoftim,
Dorëzimi i Peticionit do të bëhet me 28 shtator 2026, e hënë, në ora 10:00.
Ky peticion ka nisur më 18 korrik 2026, ndërkaq, janë nënshkruar 14,140 qytetarë të Ferizajt. /Telegrafi/
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