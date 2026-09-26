Të shtënat me armë zjarri në Veternik: tre të lënduar në magjistralen Prishtinë–Ferizaj
Policia e Kosovës konfirmoi rastin: dy persona dyshohet se u plagosën nga arma e zjarrit, ndërsa një i tretë nga një mjet i mprehtë. Të tre u dërguan për tretman mjekësor.
Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar në orët e para të mëngjesit të sotëm në magjistralen Prishtinë–Ferizaj, pranë një restoranti në Veternik, ku tre persona u lënduan.
Rastin e ka konfirmuar për KosovaPressin zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prishtinës, Enis Pllana. Sipas tij, dy persona dyshohet se janë plagosur nga arma e zjarrit, ndërsa një i tretë nga një mjet i mprehtë.
Të tre të lënduarit janë dërguar për tretman mjekësor dhe gjendja e tyre po vlerësohet nga mjekët.
Njësitet policore, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, po hetojnë rrethanat e këtij rasti për të zbardhur të plotë ngjarjen.
Burimi: KosovaPress
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.