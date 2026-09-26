Bedri Hamza fton qytetarët në protestën e 1 tetorit kundër padrejtësisë ndaj krerëve të UÇK-së
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka shpërndarë një video me të cilën u bën thirrje qytetarëve t’i bashkohen protestës së 1 tetorit në Prishtinë, kundër vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
“1 TETOR | 16:00 | SHESHI ‘SKËNDERBEU’, PRISHTINË. Bashkohu edhe ti! Le të bashkohemi kundër padrejtësisë!”, ka shkruar Hamza krahas videos.
Protesta është paralajmëruar si një tubim masiv kundër aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së. /Telegrafi/
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