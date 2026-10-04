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Teater

Gaz lotsjellës pas «Rocky Horror» në Minneapolis: disa spektatorë u ekspozuan ndaj mazit jashtë teatrit

Policia ndërhyri rreth orës 22:40 të së enjtes pas raportimeve për spërkatje me maz jashtë State Theatre; autoritetet thonë se askush nuk u lëndua rëndë dhe incidenti nuk ka lidhje me teatrin apo shfaqjen

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Disa spektatorë u ekspozuan ndaj një lënde kimike irrituese ndërsa po dilnin nga një shfaqje e «The Rocky Horror Picture Show» në State Theatre të Minneapolis-it, mbrëmjen e së enjtes, 1 tetor. Siç njofton BroadwayWorld, disa persona u prekën nga mazi, por askush nuk u lëndua rëndë.

Policia e Minneapolis-it mbërriti në vendngjarje rreth orës 22:40, pas raportimeve se njerëz po spërkatnin njëri-tjetrin me maz jashtë teatrit. «Oficerët iu përgjigjën raportimeve për persona që spërkatnin njëri-tjetrin me maz jashtë një teatri. Oficerët identifikuan disa persona të prekur nga një irritues kimik, përfshirë një grua që besonte se ishte shënjestër e një sulmi», thuhet në deklaratën e Departamentit të Policisë së Minneapolis-it, të cituar nga BroadwayWorld.

Një përfaqësues i Hennepin Arts i tha portalit Bring Me the News se spërkatja preku njerëzit në trotuar dhe u përhap deri në hollin e hyrjes së teatrit. «Askush nga të përfshirët në incident nuk kishte lidhje me Hennepin Arts, State Theatre-n apo shfaqjen», theksoi përfaqësuesi.

«The Rocky Horror Picture Show», filmi kult i vitit 1975, njihet për shfaqjet e tij tradicionale me pjesëmarrjen aktive të publikut, shpesh me kostume.

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