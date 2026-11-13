Gjermania miraton reformën e shërbimeve sekrete, më shumë kompetenca kundër spiunazhit rus
Bundestagu miratoi me 309 vota pro, 190 kundër dhe 71 abstenime reformën e gjerë të shërbimeve të inteligjencës, që u jep BND-së dhe BfV-së kompetenca të zgjeruara; ministri i Brendshëm Dobrint e quajti "reformën e shekullit", ndërsa opozita foli për polici sekrete.
Bundestagu miratoi sot një reformë të gjerë të shërbimeve të inteligjencës, me 309 vota pro, 190 kundër dhe 71 abstenime, sipas Die Welt, siç njofton Shqiptarja.com. Drafti i reformës u propozua nga CDU, CSU dhe SPD, dhe shënon një nga ndryshimet më të thella të kuadrit ligjor të inteligjencës gjermane në vitet e fundit.
Sipas reformës, Shërbimi Federal i Inteligjencës (BND) dhe Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV) marrin kompetenca të zgjeruara, përfshirë survejimin e telekomunikimeve dhe krahasimin e të dhënave biometrike, me qëllim zbulimin dhe parandalimin më të shpejtë të kërcënimeve ndaj sigurisë kombëtare.
Në kushte të caktuara, BfV do të mund të hyjë fshehurazi në banesa private për të gjetur ose hequr eksplozivë ose armë. Arrestimet dhe kontrollet e hapura mbeten detyrë e policisë. Ndërkohë, BND do të mund të çaktivizojë nga distanca serverë jashtë Gjermanisë që përdoren nga grupe hakerash të lidhura me shtete të huaja.
Reforma parashikon gjithashtu krijimin e një organi të ri të pavarur mbikëqyrës, të përbërë nga ish-gjyqtarë, i cili do të kontrollojë paraprakisht ligjshmërinë e masave. Sipas Der Spiegel, një nga synimet kryesore është ulja e varësisë nga inteligjenca partnere, përballë kërcënimeve që vijnë nga Rusia, Kina dhe Irani.
Ministri i Brendshëm, Aleksander Dobrint, e quajti reformën “reformën e shekullit”, duke thënë se Gjermania është shënjestër e kërcënimeve hibride dhe është kthyer në terren operacionesh për terrorizmin, ekstremizmin dhe veprimtarinë e fuqive të huaja. Ai i quajti të pakuptimta dhe historikisht të papërgjegjshme akuzat e opozitës për krijimin e një policie të re sekrete, duke theksuar se synimi i reformës është mbrojtja e demokracisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.