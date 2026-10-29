Versace rikthehet në Javën e Couture në Paris: Pieter Mulier debuton në janar 2027
Shtëpia italiane do të prezantojë koleksionin e parë të drejtorit të ri kreativ për Atelier Versace, në sfilatën e parë të dedikuar couture që nga viti 2016
Versace do të rikthehet në Javën e Couture në Paris në janar 2027 me koleksionin e parë të Pieter Mulier për Atelier Versace, siç njofton Fashionista, duke cituar WWD. Java e Couture në Paris është planifikuar për 25–28 janar 2027, ndërsa data dhe vendi i saktë i sfilatës së Versace do të njoftohen më vonë.
Kjo do të jetë sfilata e parë e dedikuar couture e Atelier Versace që nga korriku 2016; ndërkohë shtëpia ka punuar vetëm me porosi private dhe me veshje për tapetin e kuq. Mulier filloi zyrtarisht punën te Versace më 1 korrik 2026 dhe shenja e parë e punës së tij ishte fustani asimetrik prej dantelle të zezë që Nicole Kidman veshi në premierën e “Practical Magic 2” në Los Anxhelos, më 31 gusht.
Debutimi pritet të jetë sinjali i parë i dukshëm i drejtimit të ri të shtëpisë pas blerjes së Versace nga Prada Group vitin e kaluar. Kryetari i Prada Group, Patrizio Bertelli, ka theksuar angazhimin e përbashkët për krijimtarinë, artizanatin dhe trashëgiminë, ndërsa drejtori ekzekutiv Andrea Guerra ka thënë se integrimi po ecën mirë dhe ekipet po shohin tashmë produkte konkrete, jo vetëm ide.
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