🌤️
Tiranë 8°C · Kryesisht kthjellët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.28%
DOW 52,475 ▲0.19%
NASDAQ 26,550 ▲0.27%
NAFTA 101.94 ▼0.82%
ARI 4,075 ▲0.58%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $80,800 ▲ +0.02% ETH $2,342 ▼ -0.23% XRP $1.3157 ▼ -1.02% SOL $101.3100 ▼ -0.01%
S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.94 ▼0.82 % ARI 4,075 ▲0.58 % S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.94 ▼0.82 % ARI 4,075 ▲0.58 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
29 Tet 2026
Breaking
Bloomberg dhe dy firma të Wall Street paguajnë Truth Social për qasje më të shpejtë te postimet e Trump, deri në 100 mijë dollarë në muaj Ushtria ukrainase mund të porosisë robotë tokësorë amfibë në Brave1 Market GUR identifikon mercenarin nga Botsvana që luftoi për Rusinë në rajonin e Luhanskut Autoritetet në Taiz kërkojnë hetim për substanca toksike të pretenduara në raketat e Huthi-ve WWD Honors 2026 në Nju Jork: nderohen Bernard Arnault, Haider Ackermann dhe Michael Rider
Menu
Moda

Versace rikthehet në Javën e Couture në Paris: Pieter Mulier debuton në janar 2027

Shtëpia italiane do të prezantojë koleksionin e parë të drejtorit të ri kreativ për Atelier Versace, në sfilatën e parë të dedikuar couture që nga viti 2016

· 2 min lexim
Pieter Mulier. Foto: Lexie Moreland/WWD, via Getty Images.

Versace do të rikthehet në Javën e Couture në Paris në janar 2027 me koleksionin e parë të Pieter Mulier për Atelier Versace, siç njofton Fashionista, duke cituar WWD. Java e Couture në Paris është planifikuar për 25–28 janar 2027, ndërsa data dhe vendi i saktë i sfilatës së Versace do të njoftohen më vonë.

Kjo do të jetë sfilata e parë e dedikuar couture e Atelier Versace që nga korriku 2016; ndërkohë shtëpia ka punuar vetëm me porosi private dhe me veshje për tapetin e kuq. Mulier filloi zyrtarisht punën te Versace më 1 korrik 2026 dhe shenja e parë e punës së tij ishte fustani asimetrik prej dantelle të zezë që Nicole Kidman veshi në premierën e “Practical Magic 2” në Los Anxhelos, më 31 gusht.

Debutimi pritet të jetë sinjali i parë i dukshëm i drejtimit të ri të shtëpisë pas blerjes së Versace nga Prada Group vitin e kaluar. Kryetari i Prada Group, Patrizio Bertelli, ka theksuar angazhimin e përbashkët për krijimtarinë, artizanatin dhe trashëgiminë, ndërsa drejtori ekzekutiv Andrea Guerra ka thënë se integrimi po ecën mirë dhe ekipet po shohin tashmë produkte konkrete, jo vetëm ide.

Pieter Mulier, drejtori i ri kreativ i Versace. Foto: WWD.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu