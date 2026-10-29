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roze

Ainsley Earhardt rrëfen detaje nga dasma me Sean Hannity: në jetën private do të mbaj mbiemrin e tij

Moderatorja e "Fox & Friends" foli për herë të parë për ceremoninë në Palm Beach, të ftuarit e njohur dhe familjen e bashkuar, duke nënvizuar se profesionalisht do të mbetet Earhardt

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Sean Hannity dhe Ainsley Earhardt në ditën e dasmës. Foto: Page Six.

Ainsley Earhardt, 50 vjeçe, u kthye të martën në emisionin “Fox & Friends” dhe foli për herë të parë për dasmën e saj me kolegun e Fox News, Sean Hannity, 64 vjeç, siç njofton Page Six. Ceremonia u zhvillua të shtunën, më 24 tetor, në kishën Bethesda-by-the-Sea në Palm Beach të Floridës, e njëjta kishë ku çifti u fejua në dhjetor 2024.

“Jam shumë krenare që jam nusja e tij dhe dua ta dua e t’i shërbej gjithë ditët e jetës sime”, tha Earhardt, duke zbuluar se mesazhet tashmë i nënshkruan si “Mrs. Hannity”. Ajo do ta marrë mbiemrin e bashkëshortit në jetën private, por profesionalisht do të mbetet Ainsley Earhardt: “Në televizion ka vend vetëm për një Hannity”, tha ajo me shaka.

Çifti është bashkë që nga viti 2020. Mes të ftuarve në dasmë ishin shumë kolegë të Fox News dhe figura nga Uashingtoni, përfshirë Eric dhe Lara Trump, si dhe ish-sekretaren e shtypit Karoline Leavitt, ndërsa presidenti Donald Trump dhe Melania morën pjesë në festën para dasmës në Mar-a-Lago, të premten.

Familja e bashkuar e çiftit përfshin dy fëmijët e Hannity-t nga martesa e tij e mëparshme dhe vajzën e Earhardt-it, Hayden.

Ainsley Earhardt në studion e “Fox & Friends”. Foto: Page Six.

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