Elle Fanning shkëlqen në Londër me krijim rozë haute couture të Robert Wun
Aktorja i bëri homazh personazhit të saj Effie Trinket në shfaqjen për fansat e "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", me një fustan baleti dhe një kapele me balerinë rrotulluese si në kutitë e muzikës
Të mërkurën pasdite në Londër u mbajt shfaqja për fansat e filmit “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, që del në kinema më 20 nëntor. Elle Fanning, e cila në film luan Effie Trinket e re, i bëri homazh personazhit me një veshje nga koleksioni haute couture Vjeshtë/Dimër 2026 i Robert Wun, siç njofton W Magazine.
Fustani rozë, i frymëzuar nga baleti, ka një fund midi të valëzuar me shtresa tyli si një tutu, për të cilin u përdorën mbi 118 metra tyl dhe gati 61 metra organza mëndafshi, si dhe një korse pa rripa. Mbi bel është vendosur një pllakë gjoksi e modeluar me harqe të rrudhosura, që duket sikur po zhvishet nga vetë fustani.
Detaji më teatral ishte kapelja rozë që përputhej me fustanin, me një figurë balerine që rrotullohet si në një kuti muzike, një detaj që, sipas Harper’s Bazaar, do ta kishte bërë krenare vetë Effie-n. Përzgjedhja e veshjes u bë nga stilistja Samantha McMillen, ndërsa Fanning mbajti pompa rozë klasike në vend të këpucëve skulpturore të pasarelës.
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