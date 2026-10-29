Prada rimerr kreun: marka më e kërkuar e modës në tremujorin e tretë 2026, sipas Lyst
Pas gati tre vjetësh, shtëpia italiane u ngjit me pesë vende në vendin e parë të Lyst Index, ndërsa produkti më i kërkuar i tremujorit është çanta e saj "Wish Pouch"
Pas gati tre vjetësh, Prada është rikthyer në vendin e parë si marka më e kërkuar e modës në Lyst Index për tremujorin e tretë të vitit 2026, që mbulon periudhën korrik–shtator, siç njofton Fashionista. Marka u ngjit me pesë vende, pas kreut të fundit në tremujorin e katërt 2023, me kërkesë të rritur me 55 për qind krahasuar me tremujorin e mëparshëm, e ndihmuar edhe nga sfilata e mirëpritur e koleksionit Pranverë 2027.
Produkti numër një i tremujorit është gjithashtu i Prada-s: çanta “Wish Pouch”, me çmim 1.320 dollarë, kërkesa për të cilën u rrit me gati 500 për qind. Në podium pas Prada-s renditen Chanel në vendin e dytë dhe Miu Miu në të tretin, ndërsa Gucci zë vendin e katërt dhe Saint Laurent të pestin.
Celine hyn për herë të parë në dhjetëshen e parë, në vendin e dhjetë, e shtyrë nga bashkëpunimi me Reebok, i cili zë vendin e tretë te produktet më të kërkuara. Debutues në listë janë Dries Van Noten dhe Khaite, ndërsa Diesel është i vetmi rikthim, pas harkut final të Glenn Martens.
Te produktet dominojnë aksesorët: çantat e buta të COS dhe Balenciaga-s, si dhe ora Cartier Tank, ora e parë që futet në listë që nga viti 2021, me kërkesë të rritur me 83 për qind.
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