Gjykata Supreme e Spanjës mbyll çështjen penale kundër Puigdemont-it, hiqet pengesa e fundit për kthimin e tij nga mërgimi
Gjykata Supreme e Spanjës arkivoi të hënën çështjen penale kundër ish-kreut katalanas Carles Puigdemont, duke i zbatuar ligjin e amnistisë dhe duke i hapur rrugën kthimit të tij në Spanjë pas gati një dekade mërgimi në Belgjikë.
Gjykata Supreme e Spanjës arkivoi të hënën çështjen penale kundër separatistit katalanas dhe ish-kreut rajonal Carles Puigdemont, duke hequr pengesën e fundit ligjore për kthimin e tij në Spanjë pas gati një dekade mërgimi të vetëimponuar, siç njofton Reuters. Dhoma Penale e gjykatës deklaroi të shuar përgjegjësinë penale të kreut të partisë Junts, i cili ndiqej për përvetësim të fondeve publike, dhe vendimi përfshin edhe ish-ministrat rajonalë Toni Comín dhe Lluís Puig.
Puigdemont u largua në Belgjikë në tetor 2017, pasi mbajti një referendum për pavarësinë që gjyqësori e shpalli të paligjshëm. Votimi i dështuar shkaktoi një krizë të thellë mes Madridit dhe rajonit verilindor, i cili ka gjuhën dhe kulturën e vet të veçantë dhe një lëvizje të fortë separatiste, mbështetja për të cilën arriti kulmin atë vit. Vendimi i së hënës erdhi pasi Gjykata Kushtetuese vendosi muajin e kaluar se ligji i amnistisë për separatistët katalanas zbatohet edhe për akuzat e përvetësimit, dhe pasi Gjykata Supreme kishte hequr më parë urdhrin e arrestit ndaj tij.
Amnistia u miratua nga qeveria e kryeministrit Pedro Sánchez në bazë të një marrëveshjeje të vitit 2023 mes Partisë Socialiste dhe dy partive katalanase, përfshirë Junts-in e Puigdemont-it, në këmbim të mbështetjes së tyre për rizgjedhjen e tij si kryeministër. Masa shkaktoi në atë kohë kundërshtim të fortë shoqëror dhe politik nga kritikët e qeverisë.
Pas vendimit, Puigdemont publikoi në X një poemë të autorit katalanas Jaume Pons Alorda, drejtuar “armiqtë e tij më të dashur”. Në një intervistë të fundit për gazetën El Mundo, ai tha se nuk nxitohet të kthehet në Katalonjë dhe se nuk ka plane ta bëjë këtë gjatë fushatës për zgjedhjet e përgjithshme të 29 nëntorit, por po shqyrton kthimin në dhjetor, në një datë ende të pacaktuar. Partia Junts njoftoi se ai do të mbajë një konferencë për shtyp në Bruksel të mërkurën.
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