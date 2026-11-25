Lecornu kërkon kompromis për buxhetin 2027, takimet me krerët e grupeve parlamentare nisin në fillim të dhjetorit
Kryeministri i Francës, Sébastien Lecornu, publikoi të hënën një letër publike ku u kërkon deputetëve të gjejnë një kompromis për projektligjin e financave për vitin 2027, pasi qeveria e tij nuk ka shumicë absolute në parlament, siç njofton Particle News duke përmbledhur raportimet franceze.
Kompromisi mbështetet në pesë tema diskutimi që, sipas Lecornu-së, u përgjigjen urgjencave të vendit: bujqësia, arsimi, fuqia blerëse, autoritetet lokale dhe strehimi. Për fuqinë blerëse, qeveria propozon një rritje prej 50 eurosh në muaj të prime d’activité, ndihmës që plotëson të ardhurat e punëtorëve me paga të ulëta. Për të kompensuar shpenzimet e mundshme shtesë, qeveria propozon 6 miliardë euro kursime të tjera, mbi 43 miliardët e planifikuara, me kushtin që deficiti të mos kalojë 5 për qind të prodhimit të brendshëm bruto.
Asambleja Kombëtare e hodhi poshtë pjesën e parë të projektligjit më 4 nëntor me 458 vota kundër dhe asnjë pro, dhe teksti po shqyrtohet tani në Senat. Lecornu njoftoi të martën se në fillim të dhjetorit do të takojë secilin kryetar të grupeve parlamentare, për të vijuar bisedimet e drejtpërdrejta në kërkim të mbështetjes për buxhetin.
Qeveria preferon marrëveshje të negociuara, por mban si mundësi rezervë nenin 49.3 të Kushtetutës, i cili lejon miratimin e një ligji pa votim, nëse nuk kalon një mocion mosbesimi. Ndërkohë, parlamenti miratoi të martën ligjin e fundvitit 2026, që shton fonde emergjente: 223 milionë euro për fermerët, 75 milionë për territoret përtejdetit, 31 milionë për rininë dhe 700 milionë për forcat e armatosura, pa përkeqësuar, sipas qeverisë, objektivin e deficitit për vitin 2026.
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