Bono, Servania dhe Stroud bëhen lojtarë të lirë te DC United, Rowles qëndron edhe një sezon
D.C. United njoftoi të martën vendimet e fundit të sezonit, duke konfirmuar se portieri Alex Bono, mesfushori Brandon Servania dhe sulmuesi i krahut Jared Stroud do të jenë të lirë për tregun e lirë të MLS-së, sipas MLSSoccer.com.
Kontrata e Bonos skadoi, ndërsa opsionet e kontratave të Servanias dhe Stroudit u refuzuan. Të tre kanë kaluar 160 ndeshje të sezonit të rregullt në MLS gjatë karrierës së tyre. Tregu i lirë hapet më 22 dhjetor.
Klubi ushtroi dy opsione, njoftoi klubi: atë të mesfushorit Hosei Kijima dhe të mbrojtësit Kye Rowles. Rowles, qendërmbrojtës ndërkombëtar australian, do të nisë sezonin e tij të tretë me Black-and-Red.
Opsionet e refuzuara ishin katër: Jordan Farr, Brandon Servania, Jared Stroud dhe Garrison Tubbs, ndërsa pa kontratë mbetën dy lojtarë: Conner Antley dhe Alex Bono. Me këto vendime, skuadra e përditësuar e klubit numëron 23 lojtarë.
D.C. kohët e fundit emëroi Oscar Parejan si trajner kryesor, pasi u nda me René Weiler. Sezoni i tyre 2026 përfundoi në vendin e 14-të në Konferencën Lindore me 33 pikë; hera e fundit që arritën në MLS Cup Playoffs ishte në vitin 2019.
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