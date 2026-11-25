Guvernatori i Murmanskut ndalohet për përvetësim, rasti i parë ndaj një guvernatori në detyrë që nga fillimi i luftës
Ministria e Brendshme e Rusisë njoftoi të hënën se oficerët e saj ndaluan guvernatorin e rajonit verior të Murmanskut, Andrei Chibis, si pjesë e një hetimi penal për mashtrim dhe përvetësim në shkallë veçanërisht të madhe, siç njofton Reuters.
Sipas zëdhënëses së ministrisë, Irina Volk, çështja përfshin dyshime për përvetësimin e më shumë se 39 milionë rublave, rreth 478 mijë dollarë, nga buxheti i ministrisë rajonale të ndërtimit. Hetuesit po shqyrtojnë edhe përvetësimin e dyshuar të më shumë se një miliard rublave të destinuara për rindërtimin e autostradës mes qyteteve Apatity dhe Kirovsk, fonde të ndara përmes ministrisë rajonale të transportit, si dhe transaksione të dyshuara të paligjshme valutore.
Sipas BBC-së, Chibis, 47 vjeç, u ndalua pas mbërritjes në Moskë dhe u mor në pyetje. Hetimi, i drejtuar nga departamenti hetimor i Ministrisë së Brendshme, dyshon se një grup kriminal u formua në vitin 2022 për të përvetësuar fonde rajonale dhe për t’i transferuar jashtë vendit, ndër të tjera në Kirgistan. Bashkëshortja e tij, Yevgenia Chibis, i quajti akuzat të pabesueshme dhe kërkoi mbështetje publike, ndërsa vetë guvernatori nuk ka bërë ende deklaratë publike.
Ky është ndalimi i parë i një guvernatori në detyrë që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Rajoni i Murmanskut ka rëndësi strategjike, sepse aty ndodhet baza kryesore e Flotës Veriore të Rusisë. Gjykata Meshchansky e Moskës po shqyrton masën e sigurisë, ndërsa sipas agjencisë Interfax vendimi nëse Chibis do të mbetet në paraburgim pritet të mërkurën. Chibis, guvernator që nga viti 2019 dhe i rizgjedhur në vitin 2024, është i sanksionuar nga Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian për rolin e dyshuar në transferimin e paligjshëm të fëmijëve ukrainas në Rusi.
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