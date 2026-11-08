Roman Reigns mund Sami Zayn dhe fiton Crown Jewel Championship: rezultatet e plota të Crown Jewel 2026
WWE Crown Jewel 2026 u mbyll të shtunën në ANB Arena të Riadit me Roman Reigns në krye të skenës. Kampioni botëror i peshave të rënda mundi kampionin e WWE-së Sami Zayn në ndeshjen kryesore të mbrëmjes dhe fitoi Men’s Crown Jewel Championship, në një event me katër ndeshje ku u ndërruan dy tituj.
Siç raporton Sports Illustrated në mbulimin e plotë të eventit, ndeshja Reigns–Zayn ishte emocionale nga fillimi në fund, me publikun hapur në krah të Zayn. Zayn e goditi me Helluva Kick, por rrëzimi i arbitrit e la pa numërim; kur hyri arbitri i dytë, Charles Robinson, Reigns u ngrit në dy, dhe Zayn nga frustrimi e goditi edhe Robinson me Helluva Kick. Zayn tentoi ta godiste me titullin, por Reigns e shmangu dhe e goditi me spear. Në fund, pas shkëmbimit të Superman Punch-eve, Reigns e goditi Zayn me dy spear radhazi dhe mori fitoren pas rreth 24 minutash. Pas ndeshjes, Zayn i kërkoi respektin me një shtrëngim duarsh; Reigns e refuzoi dorën, por e përqafoi ish-shokun e tij të Bloodline, në shenjë respekti të ndërsjellë.
Eventi u hap me ndeshjen Last Man Standing mes Cody Rhodes dhe Randy Orton. Pas betejës me kendo stick, tavolina dhe shkallë — ku Rhodes u rrëzua përmes një tavoline, por u ngrit në nëntë — Rhodes realizoi tri Cross Rhodes radhazi dhe më pas punt kick-un e famshëm të Orton ndaj vetë Orton, i cili nuk u ngrit dot brenda numërimit deri në dhjetë. Rhodes fitoi pas rreth 27 minutash, raporton Pro Wrestling Dot Net në recensionin e plotë të show-t.
Në ndeshjen për titujt botërorë në çifte, Penta dhe Je’Von Evans mundën The Vision (Bron Breakker dhe Austin Theory) dhe u bënë kampionë të rinj, me ndihmën vendimtare të Oba Femi, i cili neutralizoi Bronson Reed — kjo ndeshje u raportua e plotë më herët sot në shqipdetroit.com.
Te gratë, Chelsea Green mundi Liv Morgan me një pin përmbysës, duke kundërshtuar Oblivion, dhe fitoi Women’s Crown Jewel Championship. Por festa e saj zgjati pak: Tiffany Stratton, mbajtësja e Money in the Bank, e tradhtoi, bëri cash-in dhe me Prettiest Moonsault Ever i mori titullin WWE Women’s Championship brenda pak sekondash — zhvillimi më i bujshëm i mbrëmjes, të cilit i është kushtuar artikull më vete në shqipdetroit.com.
Rezultatet e plota të Crown Jewel 2026:
- Last Man Standing: Cody Rhodes mundi Randy Orton
- Titujt botërorë në çifte: Penta dhe Je’Von Evans mundën The Vision (kampionë të rinj)
- Women’s Crown Jewel Championship: Chelsea Green mundi Liv Morgan
- WWE Women’s Championship: Tiffany Stratton mundi Chelsea Green (cash-in i Money in the Bank, kampione e re)
- Men’s Crown Jewel Championship: Roman Reigns mundi Sami Zayn
Vëmendja tani kthehet te Survivor Series: WarGames, më 28 nëntor në Houston, ku pritet përballja mes Bloodline dhe 946, si dhe vazhdimi i rivalitetit Stratton–Green.
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