Tiffany Stratton tradhton Chelsea Green dhe i merr titullin e grave të WWE-së me cash-in në Crown Jewel
Mbrëmja më e madhe e Chelsea Green në WWE zgjati vetëm pak minuta. Në Crown Jewel 2026, të shtunën në ANB Arena të Riadit, Green mundi kampionen botërore të grave Liv Morgan dhe fitoi Women’s Crown Jewel Championship, por menjëherë më pas shoqja e saj Tiffany Stratton e tradhtoi dhe, me cash-in e kontratës Money in the Bank, i mori titullin WWE Women’s Championship.
Siç raporton USA Today në mbulimin e plotë të eventit, ndeshja kampione kundër kampiones u dominua për pjesë të gjata nga Morgan. Green rezistoi, e goditi me superplex nga litarët dhe me Unprettier, por Morgan vuri këmbën në litar. Kur Roxanne Perez dhe Raquel Rodriguez dolën drejt ringut, Morgan i largoi vetë, sepse donte ta fitonte ndeshjen pa ndihmë. Në përpjekjen për Oblivion, Green e kundërpërgjigj me një pin të thellë përmbysës dhe mori fitoren pas rreth 16 minutash, raporton edhe Sports Illustrated në përmbledhjen e rezultateve.
Në festën pas ndeshjes, Green mori mikrofonin dhe tha se pas 13 vjetësh e shpërfillur, më në fund ia doli, ndërsa publiku brohoriste “you deserve it”. Por Morgan e sulmoi nga pas shpine. Stratton doli në ring, e goditi Morgan me valixhen Money in the Bank dhe la të kuptohej se do të bënte cash-in. Kur Perez dhe Rodriguez u kthyen, Green i ndaloi — dhe pikërisht atëherë, sapo u kthye, Stratton e goditi edhe atë me valixhe.
Pjesa tjetër zgjati pak sekonda: Stratton shpalli zyrtarisht cash-in-in, u ngjit në litarin e sipërm, realizoi Prettiest Moonsault Ever dhe e mbajti Green për numërimin deri në tre, duke u bërë kampione e re WWE Women’s Champion. Sipas USA Today, Stratton iu kthye kundër aleates së saj dhe i mori çmimet pikërisht në natën e fitores së saj më të madhe, ndërsa Sports Illustrated e përshkruan momentin si vjedhjen e titullit të Green.
Për Stratton ky është mbretërimi i dytë me titullin kryesor të grave të WWE-së, ndërsa Green largohet nga Riadi me unazën dhe titullin simbolik Crown Jewel, por pa kurorën e WWE-së që e mbante prej muajsh. Rivaliteti mes dy ish-shoqeve pritet të jetë në qendër të SmackDown në javët para Survivor Series: WarGames, që mbahet më 28 nëntor në Houston.
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