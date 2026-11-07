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Film

Matt Damon me një cameo në «Stuntnuts»: komedia aksion e Matthew Vaughn ku Hemsworth dhe Rockwell luajnë veten

Sipas Deadline, aktori i bashkohet filmit të regjisorit Damien Walters, ku dy dublantë përpiqen të shpëtojnë palestrën e komunitetit të tyre; projekti shënon edhe kredinë e parë si producent filmi për Cristiano Ronaldon përmes UR MARV

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Matt Damon
Konferenca për shtyp e 'The Odyssey' në Seul, gusht 2026 — Christopher Nolan, Charlize Theron dhe Matt Damon. (Foto: Republic of Korea / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Matt Damon do të shfaqet me një cameo në «Stuntnuts», komedinë aksion të prodhuar nga Matthew Vaughn — siç njofton Deadline, në raportimin e publikuar më 6 nëntor. Lajmi vjen si një surprizë e këndshme për adhuruesit e aktorit, i cili i bashkohet një kasti që premton shumë humor dhe aksion.

Sipas përshkrimit zyrtar të historisë, filmi ndjek dy dublantë të talentuar që marrin punë në një blockbuster të madh të Hollywood-it, në një përpjekje të dëshpëruar për të shpëtuar palestrën e komunitetit të tyre. Por prodhimi del shpejt jashtë kontrolli, mes akrobacive gjithnjë e më të rrezikshme dhe egove në përplasje të aktorëve kryesorë, Chris Hemsworth dhe Sam Rockwell, të cilët luajnë versione të ekzagjeruara të vetes.

Regjinë e mban Damien Walters, ndërsa në film marrin pjesë edhe dublantët Bobby Holland Hanton, dublanti i rregullt i Hemsworth, Greg Townley, i njohur si dublant i Tom Holland në «Spider-Man», Paul Lowe dhe Haruka Oshima. Projektit i është bashkuar edhe UR MARV, sipërmarrja e përbashkët filmike dhe televizive e Cristiano Ronaldos — kredia e tij e parë zyrtare si producent filmi.

Njoftimi vjen pasi Damon, në një bisedë të fundit me GQ pas suksesit të «The Odyssey», kishte thënë se nuk mendonte se do të punonte — pastaj kishte treguar se e kishte thirrur dyshja Daniels me një projekt aq ndryshe sa nuk mund ta refuzonte, dhe kishte konfirmuar se pas përfundimit të atij xhirimi do të marrë një pushim të gjatë. Cameo-ja në «Stuntnuts» është një paraqitje e shkurtër, jo një rol kryesor, por mjafton për të rritur pritshmëritë rreth filmit.

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