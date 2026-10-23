☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 23 Tetor 2026
S&P 500 7,647 ▼0.22%
DOW 52,355 ▼0.97%
NASDAQ 26,042 ▲0.13%
NAFTA 102.87 ▲3.42%
ARI 4,017 ▼1.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,614 ▼ -0.04% ETH $2,404 ▲ +0.25% XRP $1.3104 ▼ -1.13% SOL $104.5400 ▲ +0.13%
S&P 500 7,647 ▼0.22 % DOW 52,355 ▼0.97 % NASDAQ 26,042 ▲0.13 % NAFTA 102.87 ▲3.42 % ARI 4,017 ▼1.06 % S&P 500 7,647 ▼0.22 % DOW 52,355 ▼0.97 % NASDAQ 26,042 ▲0.13 % NAFTA 102.87 ▲3.42 % ARI 4,017 ▼1.06 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
23 Tet 2026
Breaking
Hapet në Tel Aviv retrospektiva «Black Box» e Alex Levac-it: rreth 200 fotografi që tregojnë shoqërinë izraelite, dy ditë para zgjedhjeve Trump: Kanadaja po punon shumë për një marrëveshje me SHBA-në, ne i kemi të gjitha kartat Jonathan Groff kthehet në Broadway me «The Amish Project»: shfaqja solo për tragjedinë e vitit 2006 nis më 10 shkurt 2027 në Broadhurst Theatre Zajkova: Lufta për lista të hapura nuk është tradhti, por liri për qytetarët “Protesta instrument demokratik, por jo dhuna”- Ish-zv/kryeministri i Kosovës: Shqipëria të mos kthehet në ‘poligon’
Menu
Mali i Zi

GORÇEVIQ: MALI I ZI KA PËRMBUSHUR TË GJITHA KRITERET PËRFUNDIMTARE, SYNON ANËTARËSIMIN NË BE MË 2028

· 2 min lexim
KA PËRMBUSHUR TË GJITHA KRITERET

Foto: Qeveria e Malit të Zi / Vlada Crne Gore

Ministrja e Çështjeve Evropiane e Malit të Zi, Maida Gorçeviq, deklaroi se vendi ka përmbushur të gjitha kriteret përfundimtare dhe detyrimet në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, ndërsa pozicionet negociuese për të 33 kapitujt janë dërguar në Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare për vlerësim të mëtejshëm.

Ajo e cilësoi këtë një nga momentet më të rëndësishme politike dhe institucionale në rrugën e Malit të Zi drejt anëtarësimit në BE, duke theksuar se vendi ka dëshmuar se është partner i besueshëm dhe i aftë të përmbushë objektivat e tij evropiane.

Gorçeviq rikujtoi se negociatat e anëtarësimit me BE-në nisën më 29 qershor 2012 dhe se deri në vitin 2020 Mali i Zi kishte hapur të 33 kapitujt negociues.

Aktualisht, vendi ka mbyllur përkohësisht 21 kapituj, ndërsa Qeveria synon të përmbyllë edhe 12 kapitujt e mbetur deri në fund të këtij viti.

Sipas saj, objektivi i Qeverisë mbetet përfundimi i negociatave deri në fund të vitit 2026, nënshkrimi i Traktatit të Anëtarësimit në vitin 2027 dhe anëtarësimi i plotë në Bashkimin Evropian në vitin 2028.

Duke folur për marrëdhëniet me Kroacinë dhe çështjen e dëmshpërblimit për ish-të burgosurit në kampin e Morinjit, Gorçeviq tha se Qeveria malazeze ende nuk ka marrë vendim për shumën e kompensimit, përfshirë mundësinë që ajo të arrijë në 17 milionë euro.

Ajo theksoi se çështjet e hapura ndërmjet dy vendeve duhet të zgjidhen përpara anëtarësimit të Malit të Zi në BE.

Gorçeviq shtoi se pret intensifikimin e dialogut me Kroacinë dhe vlerësoi mbështetjen që ky vend i ka dhënë Malit të Zi në procesin e integrimit evropian, përfshirë ndihmën e ekspertëve për përmbylljen e kapitujve negociues.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu