Grabitje me armë në Trudë të Prishtinës, tre persona të maskuar i marrin 1,500 euro një shoferi
Një rast i grabitjes është raportuar në fshatin Trudë të Prishtinës, ku një person ka deklaruar se tre persona të maskuar e kanë ndaluar dhe nën kërcënimin e armës ia kanë marrë 1,500 euro para të gatshme nga kuleta, siç njofton KosovaPress.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 7 tetor, rreth orës 02:40, në dalje të autostradës. Viktima, mashkull kosovar, ishte duke vozitur veturën e tij kur tre të dyshuarit e maskuar e ndaluan.
Policia ka bërë të ditur se njëri nga të dyshuarit e ka goditur viktimën, i cili më pas ka pranuar trajtim mjekësor.
Në konsultim me prokurorin është inicuar rasti “Grabitje” dhe hetimet janë duke vazhduar.
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