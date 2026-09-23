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23 Sht 2026
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Kosova

Gruda: Po presim komentet e LVV-së për draft-ligjin e Speciales — heshtja e tyre e papranueshme

Deputeti i PDK-së Përparim Gruda tha në Rubikon se LVV-ja nuk ka dhënë asnjë koment për draft-ligjin e Speciales që nga 16 shtatori, duke e quajtur heshtjen e tyre të papranueshme.

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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda, deklaroi në emisionin Rubikon të Klan Kosovës se po presin ende komentet e Lëvizjes Vetëvendosje për draft-ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.

Gruda e cilësoi heshtjen e LVV-së që nga 16 shtatori si “të papranueshme”, duke theksuar se kishte pritur më shumë përgjegjësi shtetërore ndaj këtij zhvillimi me rëndësi kombëtare. Ai ngriti pyetjen pse nuk po ecet me një agjendë të shpejtë për këtë çështje.

Sipas deputetit të PDK-së, radha tashmë i takon mazhorancës: PDK-ja e ka dorëzuar draft-ligjin, LVV-ja ka premtuar se do të japë komentet e veta — “le t’i bëjnë komentet e tyre dhe të shkojmë përpara”. Ai theksoi se në 13 ditët që kanë mbetur sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese duhet debat intensiv, me kalimin e nismës në të gjitha komisionet, në Kuvend dhe zgjedhjen e nënkryetarit të propozuar nga PDK.

Gruda shtoi se PDK ka thënë që në fillim se do të kthehet në Kuvend kur të vendosë Gjykata Kushtetuese, duke sinjalizuar gatishmërinë e partisë për të vazhduar rrugën institucionale.

Burimi: Klan Kosova

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