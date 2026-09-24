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Amerika

Trump e pret personalisht Xi Jinping-un në pistën e aeroportit: lideri kinez mbërrin në SHBA për vizitë shtetërore tre-ditore

Vizita e parë shtetërore e liderit kinez në SHBA pas 11 vjetësh nis me një pritje të paprecedentë; në agjendë tregtia, inteligjenca artificiale, Tajvani dhe Irani

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Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Shtetet e Bashkuara mbrëmjen e së mërkurës (23 shtator 2026) për një vizitë shtetërore tre-ditore — vizita e tij e parë shtetërore në SHBA pas 11 vjetësh dhe e para në kryeqytetin amerikan pas një dekade.

Në një gjest të rrallë personal, Presidenti Donald Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump udhëtuan në bazën ushtarake Joint Base Andrews në Maryland për ta pritur Xi-në dhe bashkëshorten e tij, Peng Liyuan, në pistë, kur ata zbritën nga avioni. Mbërritja ishte planifikuar në orën 18:00 me orën lokale.

Transmetuesi shtetëror kinez CCTV njoftoi se Xi “u nis nga Pekini me avion special” të mërkurën, i shoqëruar nga bashkëshortja Peng Liyuan, Cai Qi dhe ministri i Jashtëm Wang Yi.

Programi tre-ditor përfshin ceremoninë zyrtare të pritjes të enjten në Shtëpinë e Bardhë — me nderime ushtarake, përshëndetje me 21 të shtëna topi dhe fluturim ajror, që raportohet se do të përfshijë bombarduesin B-2 Spirit të shoqëruar nga katër avionë F-22 Raptor — si dhe një takim dypalësh dhe darkë shtetërore të enjten në mbrëmje. Është planifikuar edhe një vizitë në Arkivat Kombëtare.

Pritja madhështore synon të rikthejë pritjen e madhe që Trump mori gjatë vizitës së tij në Pekin në maj — ky është takimi i dytë i dy liderëve këtë vit. Megjithatë, vlen të theksohet se Xi NUK e priti Trump-in në aeroport gjatë vizitës së tij në Pekin; Trump u prit nga nënpresidenti kinez — një asimetri që analistët e kanë vënë re.

Agjenda është e ngarkuar: tregtia (armëpushimi tregtar 11-mujor skadon në nëntor), teknologjia dhe inteligjenca artificiale, Tajvani (pritet që Xi ta ngrejë me forcë pretendimin e Pekinit), narkotikët, mineralet e rralla, Irani, Ukraina, dialogu ushtarak dhe lirimi i amerikanëve të ndaluar.

Analisti David Sacks i Council on Foreign Relations e quajti pritjen “vërtet të paprecedentë”: takimi me Xi-në në bazën Andrews dhe fluturimi ajror në nder të tij “nuk i ofrohet asnjë aleati të SHBA-ve, e jo më një rivali si Kina”.

Konteksti është i kujdesshëm: pritjet për një përparim të madh janë të pakta. Të dy liderët po forcojnë pozitat në shtëpi — zgjedhjet e mesmandatit janë pak më shumë se një muaj larg për Trump-in, ndërsa Xi përgatit Kongresin e Partisë pas kthimit.

Burimi: Reuters / The Times

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