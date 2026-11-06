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06 Nën 2026
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Greqia

OFI triumfon në Bukuresht: mund 2-0 Hapoel Beer Shevën dhe bën hapin e madh drejt kualifikimit në Europa League

Kretasit e trajnerit Christos Kontis fituan në fushën neutrale të Bukureshtit me golat e Poungouras në shtesën e pjesës së parë dhe të Fountas në minutën e 56-të, duke arritur në 6 pikë pas javës së katërt.

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Lojtarët e OFI-t festojnë fitoren ndaj Hapoel Beer Shevës në Bukuresht

OFI vazhdon udhëtimin e tij magjik në Europa League. Kretasit mundën 2-0 Hapoel Beer Shevën në fushën neutrale të Bukureshtit, në ndeshjen e javës së katërt të fazës së ligës, duke bërë, siç njofton Kingsport, hapin më të rëndësishëm drejt fazës me eliminim direkt.

Skuadra e trajnerit Christos Kontis, mbajtëse e Kupës së Greqisë, e nisi ndeshjen me vendosmëri, kontrolloi lojën dhe mbylli mirë hapësirat, ndërsa goli i epërsisë erdhi në momentin më vendimtar: në shtesën e pjesës së parë, pas goditjes së dënimit të Athanasiout dhe pritjes së portierit Marciano, Poungouras shkoi i pari te topi i kthyer dhe e dërgoi në rrjetë — goli i tij i parë me fanellën e OFI-t.

Në minutën e 56-të, Taxhiarhis Fountas shënoi një gol spektakolar me goditje dënimi nga e majta dhe dyfishoi epërsinë e kretasve. Në minutën e 73-të kapiteni Androutsos iu afrua një goli pothuajse identik nga e njëjta pozicion, por Marciano reagoi me një pritje të madhe.

Në minutën e 90-të Androutsos shënoi edhe një herë, por goli u anulua për pozicion jashtë loje në fillim të aksionit, dhe rezultati nuk ndryshoi deri në fund.

Me këtë fitore, të dytën në kompeticion, OFI arrin në 6 pikë dhe renditet në vendin e 16-të pas javës së katërt të fazës së ligës, sipas Kingsport, duke mbajtur gjallë me forcë shpresat për kualifikim në fazën tjetër të Europa League.

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