Stollen gjerman — buka e ëmbël e Krishtlindjes me fruta të thata, bajame dhe marcipan
Buka tradicionale e Dresdenit, e pasur me gjalpë, rrush të thatë të njomur në rum dhe erëza të ngrohta, që përgatitet para festave dhe bëhet edhe më e shijshme me kalimin e ditëve.
Stollen është buka e ëmbël e Krishtlindjes në Gjermani, e njohur sidomos në versionin e Dresdenit, ku përmendet në dokumente që në vitin 1474, siç njofton Wikipedia. Forma e saj e palosur, e mbuluar me një shtresë të trashë sheqeri pluhur, kujton foshnjën e mbështjellë, ndërsa brumi i pasur me gjalpë, fruta të thata dhe erëza e bën atë një nga ëmbëlsirat më të dashura të dimrit. Përgatitet mirë e mirë para festës, sepse, e mbështjellë, ruhet për javë dhe shija i thellohet dita-ditës.
Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta, plus 1 orë e 30 minuta ardhje e brumit
Koha e gatimit: 45–55 minuta
Porcione: 1 bukë e madhe, rreth 12 feta
Përbërësit
- 150 g rrush i thatë
- 50 g lëkurë portokalli e ëmbëlsuar, e grirë
- 50 g lëkurë limoni e ëmbëlsuar, e grirë
- 3 lugë gjelle rum (ose lëng portokalli)
- 500 g miell
- 7 g maja e thatë (1 qese)
- 100 g sheqer
- 1 majë luge kripë
- 1 lugë çaji kanellë e bluar
- 1/2 lugë çaji kardamom i bluar
- 1/4 lugë çaji arrë moskat e grirë
- Lëkura e grirë e 1 limoni
- 175 ml qumësht i vakët
- 1 vezë në temperaturë ambienti
- 200 g gjalpë i butë, plus 50 g gjalpë i shkrirë për lyerjen në fund
- 100 g bajame të grira
- 150 g marcipan (sipas dëshirës)
- Sheqer pluhur me bollëk për spërkatje
Përgatitja
- Në një tas të vogël përziej rrushin e thatë me lëkurat e ëmbëlsuara të portokallit dhe limonit, hidhi rum (ose lëng portokalli) dhe lër t’i njomë të paktën 1 orë, më mirë gjatë natës.
- Në një tas të madh përziej miellin me majanë e thatë, sheqerin, kripën, kanellën, kardamomin, arrën moskat dhe lëkurën e limonit. Shto qumështin e vakët dhe vezën dhe përziej derisa të formohet brumi.
- Gatuaje brumin 8–10 minuta, duke i shtuar gradualisht gjalpin e butë në copa, derisa të bëhet i lëmuar dhe elastik. Në fund përziej frutat e njomura (të kulluara) dhe bajamet e grira.
- Mbulojeni tasin dhe lëreni brumin të vijë në vend të ngrohtë për 1 orë deri në 1 orë e 30 minuta, derisa të dyfishohet.
- Nxirreni brumin në tavolinën e miellosur dhe hapeni në formë ovale rreth 2 cm të trashë. Nëse përdorni marcipan, formojeni atë si një shkop të gjatë, vendoseni në mes të ovalit dhe paloseni brumin mbi të.
- Paloseni njërën anë të gjatë të ovalit mbi mes, pa e çuar deri në skajin tjetër — kjo është forma karakteristike e Stollen-it — dhe shtypeni lehtë me pëllëmbë. Vendoseni në tavën e veshur me letër pjekjeje, mbulojeni dhe lëreni të pushojë edhe 30–40 minuta.
- Piqeni në furrë të para-ngrohur në 175°C për 45–55 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë dhe, e goditur lehtë nga poshtë, të tingëllojë bosh. Nëse errësohet shpejt, mbulojeni me letër alumini gjatë pjesës së fundit të pjekjes.
- Sa të dalë nga furra, lyejeni menjëherë me gjalpin e shkrirë dhe spërkateni me një shtresë të trashë sheqeri pluhur. Lëreni të ftohet plotësisht.
- Mbështilleni Stollen-in mirë me letër pjekjeje dhe letër alumini dhe ruajeni në vend të freskët; shija i përmirësohet pas 1–2 javësh. Para servirjes spërkateni sërish me sheqer pluhur dhe priteni në feta rreth 1 cm.
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