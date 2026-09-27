Güllaç tradicionale — ëmbëlsira turke me qumësht, petë të holla dhe granatë
Një ëmbëlsirë e freskët osmane me petë niseshteje të zbutura në qumësht të ëmbël, e zbukuruar me kokrra granate dhe arra.
Güllaç është një nga ëmbëlsirat më të vjetra të kuzhinës osmane, e përgatitur tradicionalisht gjatë muajit të Ramazanit — petë të holla niseshteje që zbuten në qumësht të ëmbël me vanilje, siç dokumentohet në përshkrimin tradicional të kësaj ëmbëlsire në Wikipedia.
PËRBËRËSIT (8 porcione)
- 6 fletë güllaç (petë të holla niseshteje)
- 1 litër qumësht
- 200 g sheqer (1 gotë)
- 1 lugë çaji vanilje
- 100 g arra të grira (ose fëstëkë)
- Kokrra granate për zbukurim
- Kokos i grirë (sipas dëshirës)
HAPAT E PËRGATITJES
- Valo qumështin me sheqerin dhe vaniljen derisa sheqeri të tretet plotësisht; lëre të ftohet derisa të jetë i vakët (jo i nxehtë, që petët të mos shkrihen).
- Në një tepsi të thellë shtro një fletë güllaç dhe lage mirë me 1–2 garuzhde qumësht të vakët; përsërit me tre fletët e para, duke e lagur secilën.
- Shpërndaj arrat e grira në mënyrë të barabartë mbi shtresën e tretë.
- Mbulojeni me tri fletët e mbetura, duke i lagur secilën me qumësht; derdh qumështin e mbetur sipër.
- Lëre në frigorifer 2–3 orë, që petët ta thithin qumështin dhe ëmbëlsira të forcohet.
- Preje në katrorë, zbukuro me kokrra granate dhe kokos të grirë; shërbeje të ftohtë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta + 2–3 orë ftohje. Porcione: 8.
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