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Ëmbëlsira

Güllaç tradicionale — ëmbëlsira turke me qumësht, petë të holla dhe granatë

Një ëmbëlsirë e freskët osmane me petë niseshteje të zbutura në qumësht të ëmbël, e zbukuruar me kokrra granate dhe arra.

· 2 min lexim

Güllaç është një nga ëmbëlsirat më të vjetra të kuzhinës osmane, e përgatitur tradicionalisht gjatë muajit të Ramazanit — petë të holla niseshteje që zbuten në qumësht të ëmbël me vanilje, siç dokumentohet në përshkrimin tradicional të kësaj ëmbëlsire në Wikipedia.

PËRBËRËSIT (8 porcione)

  • 6 fletë güllaç (petë të holla niseshteje)
  • 1 litër qumësht
  • 200 g sheqer (1 gotë)
  • 1 lugë çaji vanilje
  • 100 g arra të grira (ose fëstëkë)
  • Kokrra granate për zbukurim
  • Kokos i grirë (sipas dëshirës)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Valo qumështin me sheqerin dhe vaniljen derisa sheqeri të tretet plotësisht; lëre të ftohet derisa të jetë i vakët (jo i nxehtë, që petët të mos shkrihen).
  2. Në një tepsi të thellë shtro një fletë güllaç dhe lage mirë me 1–2 garuzhde qumësht të vakët; përsërit me tre fletët e para, duke e lagur secilën.
  3. Shpërndaj arrat e grira në mënyrë të barabartë mbi shtresën e tretë.
  4. Mbulojeni me tri fletët e mbetura, duke i lagur secilën me qumësht; derdh qumështin e mbetur sipër.
  5. Lëre në frigorifer 2–3 orë, që petët ta thithin qumështin dhe ëmbëlsira të forcohet.
  6. Preje në katrorë, zbukuro me kokrra granate dhe kokos të grirë; shërbeje të ftohtë.

Koha e përgatitjes: 20 minuta + 2–3 orë ftohje. Porcione: 8.

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