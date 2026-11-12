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Ukraina

Hakerët sulmojnë agjencinë shtetërore Ukrinform, faqja kryesore zëvendësohet me slogane pro-ruse

· 2 min lexim
për sigurinë kibernetike,

Hakerët sulmuan të mërkurën, më 11 nëntor, agjencinë shtetërore ukrainase të lajmeve Ukrinform, duke zëvendësuar faqen e saj kryesore me fjalën “ZELENET”, një imazh të flamurit ukrainas të kryqëzuar dhe një lidhje drejt një kanali në Telegram. Edhe llogaria e agjencisë në rrjetin X u riemërua “ZELENET”, ndërsa në biografinë e saj u vendos një slogan pro-rus, siç njofton The Kyiv Independent.

Në deklaratën zyrtare, Ukrinform bëri të ditur se specialistët po hetojnë sulmin, po vlerësojnë pasojat e tij dhe po punojnë për rikthimin e shërbimeve të agjencisë. Agjencia tha se po bashkëpunon me Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës (SBU) dhe me Shërbimin Shtetëror të Komunikimeve të Posaçme dhe Mbrojtjes së Informacionit për të forcuar mbrojtjen kibernetike.

Drejtori i përgjithshëm i Ukrinform-it, Serhii Cherevatyi, i tha gazetës Ukrainska Pravda se agjencia është përballur me disa sulme kibernetike gjatë muajve të fundit dhe se sulmuesit po përdorin metoda gjithnjë e më të sofistikuara, përfshirë inteligjencën artificiale. “Edhe armiku po përmirësohet vazhdimisht, ndaj ne përpiqemi të reagojmë sa më shpejt që të mundemi”, tha Cherevatyi.

Incidenti vjen pas një vale sulmesh kibernetike ndaj mediave ukrainase këtë muaj. Më 4 nëntor, The Kyiv Independent u godit nga një sulm kibernetik i dyshuar rus, i cili ndërpreu faqen dhe u lejoi hakerëve t’u dërgonin lexuesve email-e me pretendime të rreme për presidentin Volodymyr Zelensky. Më 6 nëntor, hakerët kompromentuan edhe llogarinë e buletinit me email të Ukrainska Pravda-s, duke dërguar një mesazh të fabrikuar për një sulm të dyshuar terrorist në Kiev.

Sulmet pasojnë edhe komprometimin, më 1 nëntor, të aplikacionit ukrainas të alarmit për sulme ajrore, kur përdoruesit morën paralajmërime të rreme për kërcënime bërthamore dhe kimike — sulm që presidenti Zelensky ia atribuoi Rusisë.

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