Siljanovska-Davkova në COP31 në Antalia: Maqedonia e Veriut zotohet për ulje të emetimeve neto me të paktën 80 për qind deri në 2035
Presidentja maqedonase tha në samitin e klimës se ambicia duhet të kthehet në zbatim, ndërsa tranzicioni i gjelbër nuk duhet të rëndojë familjet që përballen me varfëri energjetike.
Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, iu drejtua sot Samitit të Liderëve në kuadër të COP31, Konferencës së 31-të të Palëve të Konventës së OKB-së për Ndryshimet Klimatike, në Antalia të Turqisë, ku konfirmoi zotimet maqedonase për veprim klimatik dhe theksoi nevojën për një tranzicion të drejtë drejt energjisë së pastër, siç njofton Biznis Vesti.
Me Kontributin e tretë të Përcaktuar Kombëtar (NDC 3.0), shteti zotohet të ulë emetimet neto të gazeve serrë me të paktën 80 për qind deri në vitin 2035, me pritje deri në 82 për qind me mbështetje financiare ndërkombëtare, në një rrugë të besueshme drejt neutralitetit klimatik deri në vitin 2050, i cili do të jetë edhe një qëllim ligjërisht i detyrueshëm.
Ambiciet kthehen në politika përmes Ligjit të ardhshëm për Veprim Klimatik, Planit Kombëtar të përditësuar për Energji dhe Klimë dhe Udhërrëfyesit për Tranzicion të Drejtë, të harmonizuar me Agjendën e Reformave të BE-së dhe Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit 2024-2044. Tranzicioni energjetik, theksoi ajo, duhet të jetë i drejtë dhe i përballueshëm, pa ngarkuar familjet që përballen me varfëri energjetike dhe ndotje, me vëmendje të veçantë për gratë, fëmijët dhe të rinjtë.
Për arritjen e qëllimeve klimatike, shtoi presidentja, nevojiten financim ndërkombëtar i parashikueshëm, kapital i arritshëm, teknologji, ndërtim kapacitetesh dhe partneritete të forta. Raporti i Bankës Botërore për Klimën dhe Zhvillimin e vendit identifikon nevoja investimi në miliarda dollarë për dekarbonizim dhe adaptim. Ajo mbështeti Zotimin Global për Elektrifikim 35 deri në 35, Marrëveshjen e Antalias për ndërtesa me eficiencë energjetike, Marrëveshjen e Antalias për industrializim të gjelbër dhe Sinergjitë e Rios.
“Të largohemi nga Antalia pasi ta kemi kthyer ambicien në zbatim dhe solidaritetin në investim të vërtetë. Fëmijët tanë meritojnë një botë të sigurt e të shëndetshme dhe shans jo vetëm të mbijetojnë, por edhe të përparojnë”, tha Siljanovska-Davkova. Ajo falënderoi Turqinë dhe presidentin Erdogan për organizimin e samitit.
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