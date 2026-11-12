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Serbia

Posta e Serbisë: Poštanska štedionica na dha vetëm 37 për qind të parave për pensionet e 10 nëntorit, banka ia hedh fajin organizimit

Posta e Serbisë deklaroi se për pagesën e pensioneve të 10 nëntorit mori nga Banka Poštanska štedionica vetëm 37 për qind të parave të gatshme të kërkuara, ndërsa banka përgjigjet se paratë i dorëzon rregullisht dhe se problemi është organizimi i shpërndarjes.

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Posta e Serbisë: Poštanska štedionica na dha vetëm 37 për qind të parave për pensionet e 10 nëntorit, banka ia hedh fajin organizimit

Posta e Serbisë deklaroi sot se dinamika e pagesës së pensioneve, si në sportele ashtu edhe në adresat e përfituesve, varet drejtpërdrejt nga rrjedha në kohë dhe e mjaftueshme e parave të gatshme nga Banka Poštanska štedionica, siç njofton agjencia Tanjug.

Sipas Postës, për pagesat e pensioneve në gusht dhe në shtator banka i kishte dhënë 100 për qind të shumës së kërkuar dhe të nevojshme të parave të gatshme. Për pagesën e pensioneve të tetorit, banka aprovoi vetëm 50 për qind, ndërsa për pagesën e 10 nëntorit aprovoi dhe dorëzoi vetëm 37 për qind të parave të kërkuara, thuhet në deklaratën e përcjellë edhe nga agjencia Beta.

Posta vlerëson se mungesa aktuale e parave të gatshme në sportelet e postave është pikërisht pasojë e këtij veprimi të bankës. “Ia lëmë përdoruesve të shërbimeve të Postës së Serbisë dhe publikut të gjykojnë nëse me 37 për qind të mjeteve të dorëzuara, krahasuar me sasinë e nevojshme, mund të plotësohen të gjitha nevojat e përdoruesve në ditët e pagesës së pensioneve”, thuhet në deklaratë.

Ndërmarrja shtetërore thekson se prej dekadash organizon pagesën e pensioneve në më shumë se 1.500 lokacione në gjithë vendin, përfshirë dërgimin në adresat e përfituesve edhe në zonat më të largëta, si dhe përmes rrjetit të saj prej 150 bankomatësh. Si aksionare dhe partnere strategjike e bankës, Posta u kërkoi përgjegjësve të Poštanska štedionica që në vendimet operative prioriteti i përbashkët dhe kryesor të jenë pensionistët dhe qasja e tyre e papenguar, e shpejtë dhe e besueshme në të ardhurat e merituara.

Banka Poštanska štedionica, nga ana e saj, kishte deklaruar më herët sot se paratë për pagesën e pensioneve ia dorëzon rregullisht Postës dhe se kurrë nuk ka mbetur pa para të gatshme për funksionimin e rregullt të rrjetit të të dy palëve. Sipas bankës, sigurimi i parave është vetëm një pjesë e procesit, ndërsa pjesa tjetër — organizimi i shpërndarjes së tyre në më shumë se 1.700 pika pagese në gjithë vendin — është përgjegjësi e Postës, ndaj, siç thotë banka, nuk është e pranueshme që disponueshmëria e parave në sportelet postare të paraqitet sikur varet vetëm nga sasia që dorëzon banka.

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