Bursa e Athinës shënon ditën e tretë radhazi në rritje: indeksi i përgjithshëm +0,53% në 2.656,13 pikë
Bankat udhëheqin sërish rritjen në Athinë, me Piraeus në krye; qarkullimi arriti në 318,23 milionë euro, ndërsa indeksi preku nivelin më të lartë të më shumë se një muaji.
Të mërkurën, më 11 nëntor, Bursa e Athinës (ATHEX) mbylli me rritje për ditën e tretë radhazi, siç njofton Money Press, duke e çuar fitimin e akumuluar të tre ditëve në 4,03%.
Indeksi i përgjithshëm mbylli në 2.656,13 pikë, me rritje 0,53%, ose 14,06 pikë. Gjatë seancës, indeksi lëvizi mes 2.624,29 pikëve (-0,67%) dhe 2.661,27 pikëve (+0,73%), duke prekur nivelin më të lartë të më shumë se një muaji, sipas raportimit të Money Press.
Qarkullimi arriti në 318,23 milionë euro, ndërsa kapitalizimi i tregut ishte rreth 194,3 miliardë euro. Nga aksionet e tregtuara, 63 u rritën, 34 ranë dhe 21 mbetën të pandryshuara.
Bankat udhëhoqën sërish rritjen, sipas raportimit të SBC TV: indeksi bankar u rrit me 0,93% në 3.245,84 pikë. Piraeus kryesoi me +2,10% në 10,21 euro, me vëllimin më të madh të ditës, rreth 10,45 milionë aksione, e ndjekur nga Alpha Bank me +1,51% në 4,846 euro, Eurobank me +0,83% në 4,86 euro dhe Banka Kombëtare me +0,26% në 17,33 euro.
Indeksi i kapitalizimit të lartë u rrit me 0,53% në 6.823,67 pikë, ndërsa indeksi i kapitalizimit të mesëm me 0,88% në 3.113,10 pikë. Ndër fituesit u dalluan Cenergy me +2,62%, Lamda Development me +1,77%, OTE me +1,33%, Motor Oil me +1,09% dhe ADMIE me +3,06%, ndërsa fituesit më të mëdhenj të ditës ishin Safe Bulkers me +12,35% dhe Attica Group me +6,62%. Në anën tjetër, humbën Elvalhalcor me -1,70%, Optima Bank me -1,69%, PPC (DEH) me -1,09%, Metlen me -1,08% dhe Aegean Airlines me -0,94%.
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